Партия «Яблоко» выходит на митинг накануне «Дня тишины»

Свердловское отделение партии «Яблоко» намерено в пятницу, 7 сентября, провести в Екатеринбурге митинг на Площади 1905 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном отделении, акция начнется в 19-00, она согласована, ожидаемое число участников – до 5 тысяч человек.

Член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин сообщил в соцсети, что на митинге будут подведены итоги «яблочной» кампании по сбору подписей против повышения пенсионного возраста. «Мы огласим результаты, затем подписные листы будут запечатаны и с резолюцией митинга отправлены адресатам. Помимо пенсионной реформы будут затронуты все основные проблемы Екатеринбурга», – написал он. В качестве ораторов заявлены кандидаты в гордуму от «Яблока».

Напомним, вчера митинг с аналогичной тематикой провели свердловские коммунисты. В акции протеста пришли поучаствовать около двух тысяч человек, говорят организаторы. Помимо пламенных речей со сцены организаторы предложили участникам митинга отправить на «Свалку истории» портреты парламентариев, которые поддержали пенсионную реформу.

Екатеринбург, служба информации

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