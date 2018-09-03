«Шуфутинов день»: почему все принялись переворачивать календарь

Сегодня, 3 сентября, день, когда горят костры рябин и когда россияне упражняются в остроумии в соцсетях. Виной всему ‒ песня, которую написали Игорь Крутой и Игорь Николаев и которую исполнил Михаил Шуфутинский.

Произошло это, кстати, ровно 25 лет назад ‒ в 1993 году, так что хиту, ставшему мемом, в этом году стукнуло уже четверть века.

Но настоящую популярность «Третье сентября» получила семь лет назад. Тогда какой-то народный автор опубликовал во «ВКонтакте» мем ‒ фотографию чернокожего рэпера Рика Росса, который действительно очень похож на Михаила Шуфутинского, с подписью «Я календарь переверну ‒ и снова третье сентября». Шутка быстро разошлась по соцсетям, и с того времени каждый год в этот день стало принято каламбурить по поводу песни Шуфутинского.

Сам певец, кстати, весьма благосклонен к народному творчеству. Ему даже понравилась видеокомпиляция, в которой Beastly Beats скрестили клипы Михаила Шуфутинского и Рика Росса. «Умеют они, чертяки», ‒ похвалил отечественный певец авторов ролика.

Шуфутинский ft Rick Ross – 3 сентября

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 03.09.18

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