«И снова 3 сентября»: Шуфутинский перевернул Instagram

Популярность песни «Третье сентября», которую исполняет Михаил Шуфутинский, вновь зашкаливает. Пользователи рунета публикуют новые мемы и запускают флешмоб, посвященный хиту, написанному более четверти века назад.

Михаил Шуфутинский напомнил про приближение даты в своем Instagram. Певец опубликовал видео, в котором он отдыхает на яхте в Средиземном море. Однако артист заявил, что скоро возвращается домой и будет давать концерты.

При этом Шуфутинский отметил, что никакие мемы не спасут плохую песню и не загубят хорошую. Поэтому он не считает, что хит «Третье сентября» обязан популярностью «каким-то мемам».

Автор текста песни Игорь Николаев рассказал, как появилась знаменитая фраза. «Просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез»», – написал Николаев на своей странице в Instagram. Композитор добавил, что таким образом «рождаются песни, которые надолго».

Кроме того, Николаев также поблагодарил Игоря Крутого и Михаила Шуфутинского за «новый красный день календаря».

Тем временем, в Сети возник новый флешмоб, посвященный песне «Третье сентября». Комедиант Гарик Харламов предложил в этот раз «перевернуть» Instagram. Пользователи с энтузиазмом отнеслись к идее и массово публикуют фото в перевернутом виде.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.08.19

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