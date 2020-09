Михаил Шуфутинский исполнит хит «Третье сентября» в прямом эфире Instagram

Михаил Шуфутинский пообещал исполнить свой главный хит «Третье сентября» в прямом эфире. Таким образом, певец поздравит всех россиян с их семейными праздниками и днями рождениями.

Анонс выступления артист сделал в своем Instagram. «Не буду нигде выступать, а буду у своих друзей в гостях. У одного из них день рождения именно третьего сентября», – заявил Шуфутинский. Певец пообещал выйти в прямой эфир и исполнить свою главную песню.

Песня «Третье сентября» впервые была исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году. Текст написал Игорь Николаев, а музыку – Игорь Крутой. Несмотря на то, что хиту уже почти три десятка лет, композиция остается популярной в Сети, благодаря мемам и флешмобам, которые пользователи устраивают в соцсетях 3 сентября.

