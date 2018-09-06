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Четверг, 6 сентября 2018, 11:36 мск

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Кандидаты на пост главы Первоуральска прошли первое испытание

Во второй тур конкурса по отбору кандидатов на пост главы Первоуральска прошли все шесть его участников.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской думе, первый этап прошел заочно – члены конкурсной комиссии проверили достоверность сведений, представленных о себе кандидатами, и соответствие их установленным требованиям. Во втором туре, который назначен на 1 октября, кандидаты смогут представить свои программы развития Первоуральска.

В конкурсе участвуют врио главы Первоуральска Игорь Кабец, замглавы города Александр Анциферов, заместитель исполнительного директора по персоналу в АО «Русский хром 1915» Ольга Березина, менеджер проектов в ООО «Прософт-Системы» Максим Петухов, замдиректора ООО «Первоуральская индустриальная компания» Ирина Якупова и замначальника службы безопасности ЗАО «Первоуральский завод комплектации трубопроводов» Андрей Мурзин.

Место градоначальника стало вакантным после добровольной отставки прежнего главы Валерия Хорева в апреле. Накануне отставки Хорева в администрации Первоуральска проходили обыски и выемка документов. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства Первоуральска Константина Гартмана.

Первоуральск, служба информации

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