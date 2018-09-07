С муниципальных выборов в Свердловской области снялось почти 30 кандидатов – больше всех в Качканаре

В ближайшее воскресенье помимо Екатеринбурга пройдут выборы еще в 12 муниципалитетах Свердловской области. Особое внимание будет приковано к Верхней Пышме и Качканару, где тоже идут полноценные думские кампании.

В городе-спутнике уральской столицы жители изберут депутатов по четырем мажоритарным округам. На выборах в равной степени представлены все парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», а также самовыдвиженцы и единственный кандидат от «Партии дела». Агиткампания в Верхней Пышме сопровождалась скандалами: на улицах распространялись призывы к протестному голосованию, а активистов одной из партий обвиняли в подкупе избирателей лекарствами.

Как сообщил «Новому Дню» председатель горизбиркома Алексей Зырянов, всего за время агиткампании поступило девять жалоб: три – в окружные комиссии, пять – в ТИК, одна жалоба пришла через областной избирком. Все обращения касались нарушения правил ведения агитации. «Материалы были отправлены в полицию, идет проверка», – добавил собеседник агентства. При этом кампания в Верхней Пышме прошла с малыми потерями кандидатов – избирком снял с выборов всего троих.

В Качканаре пройдут выборы депутатов по 20 мажоритарным округам. Из 94 выдвинутых кандидатов снялись 20 человек: двое отозвали заявления, пятеро получили отказ в регистрации, и еще 13 кандидатов числятся выбывшими. За симпатии избирателей будут бороться представители «Единой России» и ЛДПР (их больше всего), а также несколько коммунистов, справедливороссов, один кандидат от «Яблока». Шесть кандидатов оказались с погашенными судимостями.

В городе шла напряженная борьба между оппозицией, представителями профкомов и кандидатами от власти. Однако в городской избирком поступила всего одна жалоба.

«Один кандидат пожаловался на другого за нарушение правил агитации. Мы передали это обращение в полицию для проверки, оно не подтвердилось», – рассказал агентству глава избирательной комиссии Николай Кропачев.

В трех сельских поселениях Камышловского района (Галкинское, Восточное, Обуховское) помимо депутатского корпуса будут избраны главы муниципалитетов. В глубинке кампании прошли незаметно и почти без потерь кандидатов. Любопытно, что в Восточном сельском поселении с выборов главы снялся единственный представитель «Единой России», и теперь за пост борются самовыдвиженцы и кандидат ЛДПР.

В еще девяти муниципалитетах проходят дополнительные и повторные выборы в местные думы – это Алапаевск, Артемовский округ, Волчанск, Белоярский, Горноуральский, Кушвинский и Малышевский округа, Ирбитское МО, Кленовское сельское поселение. Но там предвыборная борьба носит, скорее, местечковый характер. Так, например, в поселке Малышева идет замещение сразу семи думских мандатов после массовых отставок депутатов. На места в думе претендует 29 человек – единороссы, «жириновцы» и самовыдвиженцы. А в Белоярском округе избиркому пришлось «чистить» ряды кандидатов, скрывших судимость – из 15 выдвиженцев трем было отказано в регистрации, один снялся сам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.09.18

Конец эпохи или призрак новой войны. Политологи об отставке Тунгусова. / Указ об увольнении Тунгусова уже подписан. / Полиция занялась «майором», измазавшим фекалиями двери офиса: так мужчина требует вернуть ему 5 миллионов (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»