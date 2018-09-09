В Екатеринбурге открылись избирательные участки. Сегодня, 9 сентября, жители города будут выбирать депутатов в ЕГД.

Кстати, до дня выборов досрочно проголосовать успели уже 11 тысяч горожан, несмотря на жесткие меры по борьбе с фальсификациями – в этом году от всех желающих сделать свой выбор не в единый день голосования требовали документальное подтверждение уважительных причин, по которым они не смогут прийти 9 сентября на свои участки.

Напомним, что в этом году избиратели получат по два бюллетеня – в одном они должны будут выбрать партию (кроме двух вычеркнутых – «Гражданской платформы» и «Партии пенсионеров»), в другом – кандидата по одномандатному округу.

Добавим также, что важность этих выборов специалисты объясняют тем, что именно новая ЕГД будет выбирать и главу Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 08.09.18

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