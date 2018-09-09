В России стартовал единый день голосования. ЦИК не ждет высокой явки

В России стартовал единый день голосования. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке в 23:00 8 сентября по московскому времени. В частности, местные жители выбирают губернатора Чукотского автономного округа.

В Единый день голосования 9 сентября в России пройдут дополнительные выборы в Госдуму, где вакантными являются семь мест, прямые выборы глав 22 субъектов федерации (ещё четыре будут выбраны через голосование в парламенте Ингушетии, Дагестана, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов), выборы депутатов законодательных органов – в 16 регионах, выборы мэров в четырех городах, включая Москву, выборы в городские думы столиц регионов, а также муниципальные выборы.

В своем выступлении глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова проинформировала участников вебинара о масштабах предстоящего единого дня голосования: «В этот день в 80 регионах страны пройдет более 4700 выборов и местных референдумов. В процедуре голосования будет задействовано более 60 тысяч избирательных участков. В целом в списки избирателей на выборах в единый день голосования включены более 65 млн избирателей», – сообщила она.

Памфилова также отметила, что в помещениях 15 600 избирательных комиссий в 46 регионах будет организовано видеонаблюдение, которое охватит почти 27 млн человек. Она также признала, что не ждет высокой явки. «Я не хотела бы делать никаких прогнозов, хотя мы прекрасно понимаем, что совсем недавно прошла масштабная кампания по выборам президента, это начало сентября, посмотрите, какая погода чудесная, многие еще в отпусках. Скорее всего, явка будет не очень высокой», – сказала она.

Отметим, что жителям Москве предстоит выбрать градоначальника. На этот пост претендуют пять человек: действующий мэр Сергей Собянин, коммунистВадим Кумин, либерал-демократ Михаил Дягтерев, справедливоросс Илья Свиридов и представитель «Союза горожан» Михаил Балакин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.09.18

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