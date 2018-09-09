На избирательные участки в Екатеринбурге пришло рекордное число наблюдателей

В Екатеринбурге на выборах в городскую думу фиксируют рекордное число наблюдателей, передает корреспондент «Нового Дня».

На многих участках присутствуют по 5-6 человек. При этом львиная доля – представители «Справедливой России». Председатели УИКов говорят, что такая ситуация – редкость. «Обычно один, максимум – два, но по шесть человек! Впервые такое вижу», – поделилась наблюдениями председатель одного из УИКов.

Сами наблюдатели от «справедливороссов», приходя на участки, также немало удивляются, когда застают там столько коллег. «Странно, меня сюда штаб направил», – сказала одна из наблюдательниц.

Посмотреть за процедурой голосования могут все желающие – на участках установлено видеонаблюдение. Как ранее сообщал «Новый День», камерами (по 2 на каждом) оснащены 484 из 573 избирательных участков. Трансляция с избирательных участков ведется на портале наш выбор по адресу: https://nashvybor2018.ru/.

Екатеринбург, служба информации

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