Все согласовано: на выборах в ЕГД подсчёт бюджетников ведут с одобрения правительства (ДОКУМЕНТ)

Стало известно, почему полицейские не разгоняют «волонтеров», которые собирают открытки у проголосовавших бюджетников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня практически у всех УИКов дежурят некие волонтеры, которые забирают у избирателей открытки и обменивают их на магниты. Открытки выдавались бюджетникам, каждая из них пронумерована, ее избиратель должен сдать после голосования – таким образом представителей культуры, образования, медицины, и так далее требуют отчитываться о явке.

Полицейские на волонтеров не обращают внимания. Как выяснилось, эти активисты работают близ участков с разрешения Министерства общественной безопасности Свердловской области. В распоряжении редакции РИА «Новый День» оказалось уведомление о проведении публичного мероприятия. Его цель – поддержка празднования в 2023 году 300-летия Екатеринбурга. Как указано в уведомлении, форма проведения мероприятия – пикет, численность участников (на одной точке) – от двух до шести человек. Работать волонтеры начали до открытия участков, закончат после их закрытия. Полицейские, которые следят за порядком на УИКах, подтверждают, что относительно этих волонтеров приходили документы из МОБа. Заявка подана организатором, зарегистрированным в Верхней Туре.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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