«Мне сказали открытку сдать, куда?»: на выборах в Екатеринбурге зафиксированы первые «отчетники» (ВИДЕО)

В Екатеринбурге возле участков № 1243 и № 1244 обнаружены волонтеры, которые собирают открытки, розданные бюджетникам перед днём выборов. Об этом ранее писал «Новый День». Каждая из них пронумерована, ее избиратель должен сдать после голосования – так представителей культуры, образования, медицины, и так далее требуют отчитываться о явке.

Как бюджетники отчитываются о голосовании

Корреспондент «Нового Дня» стал свидетелем того, как работает эта схема. Пожилая женщина, которая пришла на участок проголосовать, обратилась к членам УИК, чтобы узнать, кому отдать открытку. Ей сказали, что она может оставить ее себе на память. Однако женщина была непреклонна и отправилась искать волонтёров. Они обнаружились за забором школы, где находятся участки. Две девушки в футболках и кепках с символикой «Екатеринбург 300» приняли у женщины открытку, а также спросили, за кого она проголосовала. «Да пошли вы», – ответила избирательница.

Сами девочки не смоли пояснить, от какой организации они направлены и зачем собирают открытки. Рядом с ними постоянно находился какой-то взрослый мужчина, который наблюдал за происходящим.

Екатеринбург, Служба информации

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