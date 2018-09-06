Слух дня: бюджетников от образования пропесочили в минобразе на предмет явки

Осталось три дня до выборов депутатов Екатеринбургской городской думы. Голосование состоится 9 сентября. Различные политические силы стремятся повлиять на явку. Как уже писал «Новый День», жителей Екатеринбурга, например, обзванивают сразу два робота. Один говорит голосом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и зовет на участки, другой, представляющийся членом свердловского обкома КПРФ, напротив, призывает бойкотировать выборы. Кроме того, в Екатеринбурге появились листовки, на которых от имени экс-мэра города Евгения Ройзмана, людей просят не участвовать выборах, которые превратили «в грызню разных мелких полукриминальных кланов».

По традиции больше всего достается бюджетникам. Как утверждают источники «Нового Дня» в сфере образования, не так давно руководителей местных школ, колледжей и техникумов вызывали на ковер в минобразования. Темой разговора стал не предстоящий учебный год, а явка на выборах 9 сентября 2018 года. По слухам, поводом для этого стала крайне низкая посещаемость праймериз партии власти. На предварительных партийных выборах списки проголосовавших составляли сами единороссы, которые после передали информацию в министерство с просьбой вразумить тех, кто не пришел. В итоге в свердловском минобразе руководителей учебных заведений хорошенько пропесочили и популярно объяснили, что идти на участки 9 сентября надо всему педсоставу.

О том же рассказывают и рядовые сотрудники сферы образования. В частности, глава одного из екатеринбургских техникумов после линейки в День знаний стал вызывать всех преподавателей в свой кабинет. «У него была калькуляция на всех, кто не был на праймериз, вроде как он получил ее в минобразе. Он очень жестко спрашивал, почему тот-то не ходил. Пропесочивал всех, кого мог, даже людей значительно старше себя. Некоторые в слезах выходили», ‒ рассказывают собеседники агентства.

При этом, по их словам, сейчас явку будут жестко контролировать. Преподавателям раздали открытки с указом президента и информацией о 300-летии Екатеринбурга. «На них надо поставить отметку от человека из министерства образования, который будет сидеть на каждом участке», ‒ говорят учителя.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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