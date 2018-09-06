Неизвестный робот обзванивает екатеринбуржцев и от имени КПРФ призывает к бойкоту выборов

В предвыборном Екатеринбурге продолжается обзвон избирателей роботами, «работающими» на штабы кандидатов.

Сегодня утром звонок поступил на домашний телефон корреспондента РИА «Новый День». Автоответчик представился свердловским обкомом КПРФ и заявил, что коммунисты будут бойкотировать выборы в городскую думу. «Товарищ! Высокая явка нужна только продажным чиновникам! 9 сентября останься дома! Ни одного голоса врагу!" – заявил робот и отключился.

Секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заявил «Новому Дню», что его партия к аудиоролику не имеет никакого отношения. Он убеждён, что на снижение явки работает сама партия власти – «Единая Россия».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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