российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 сентября 2018, 08:52 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

Неизвестный робот обзванивает екатеринбуржцев и от имени КПРФ призывает к бойкоту выборов

В предвыборном Екатеринбурге продолжается обзвон избирателей роботами, «работающими» на штабы кандидатов.

Сегодня утром звонок поступил на домашний телефон корреспондента РИА «Новый День». Автоответчик представился свердловским обкомом КПРФ и заявил, что коммунисты будут бойкотировать выборы в городскую думу. «Товарищ! Высокая явка нужна только продажным чиновникам! 9 сентября останься дома! Ни одного голоса врагу!" – заявил робот и отключился.

Секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заявил «Новому Дню», что его партия к аудиоролику не имеет никакого отношения. Он убеждён, что на снижение явки работает сама партия власти – «Единая Россия».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

В следующую субботу центр Екатеринбурга перекроют из-за бегунов. / 6 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Официально: помощник полпреда Сергей Морев уезжает работать в Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Выборы в ЕГД 2018

В Екатеринбурге в день выборов откроется центр общественного наблюдения

Юлия Михалкова все-таки не попадет на выборы

Екатеринбуржцам звонят голосом губернатора Куйвашева и зовут на выборы

Число проголосовавших досрочно екатеринбуржцев превысило 6 500 человек

Число желающих проголосовать досрочно уралмашевцев заметно снизилось

Избирком пригрозил уголовкой кандидатам, гонящим избирателей голосовать досрочно

Юля Михалкова снова пытается вернуться на выборы

Изгнанные с выборов кандидаты успели истратить на агитацию сотни тысяч рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Общество, Политика, Россия, Выборы в ЕГД 2018,

Новости партнеров