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Среда, 5 сентября 2018, 12:22 мск

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Екатеринбуржцам звонят голосом губернатора Куйвашева и зовут на выборы

Жителям Екатеринбурга звонят на личные мобильные телефоны и приглашают прийти 9 сентября на выборы депутатов городской думы. Сообщение надиктовано голосом, похожим на голос губернатора Евгения Куйвашева.

Несколько минут назад такой звонок поступил на номер корреспондента РИА «Новый День». После голосового предупреждения «Здравствуйте! Сейчас с вами будет говорить губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев!» включилась запись, в которой голос, действительно похожий на голос главы региона, призывает прийти 9 сентября на избирательные участки. Ни за какую конкретную партию или кандидата «губернатор» не агитирует, но призывает не остаться в стороне и почувствовать свою ответственность за судьбу родного города.

Судя по всему, позвонили достаточно большому количеству горожан. «Губернатор звонил. Говорит, приходите на выборы, дорогой мой человек, это наш город, мама за ручку нас по нему туда-сюда водила, и так далее. Голос только механический у него какой-то. От усталости, видимо», – написал в соцсети директор Magic Inc Платон Маматов.

Напомним, в это воскресенье Екатеринбургу предстоит выбрать 36 депутатов городской думы седьмого созыва.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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