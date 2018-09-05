Екатеринбуржцам звонят голосом губернатора Куйвашева и зовут на выборы

Жителям Екатеринбурга звонят на личные мобильные телефоны и приглашают прийти 9 сентября на выборы депутатов городской думы. Сообщение надиктовано голосом, похожим на голос губернатора Евгения Куйвашева.

Несколько минут назад такой звонок поступил на номер корреспондента РИА «Новый День». После голосового предупреждения «Здравствуйте! Сейчас с вами будет говорить губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев!» включилась запись, в которой голос, действительно похожий на голос главы региона, призывает прийти 9 сентября на избирательные участки. Ни за какую конкретную партию или кандидата «губернатор» не агитирует, но призывает не остаться в стороне и почувствовать свою ответственность за судьбу родного города.

Судя по всему, позвонили достаточно большому количеству горожан. «Губернатор звонил. Говорит, приходите на выборы, дорогой мой человек, это наш город, мама за ручку нас по нему туда-сюда водила, и так далее. Голос только механический у него какой-то. От усталости, видимо», – написал в соцсети директор Magic Inc Платон Маматов.

Напомним, в это воскресенье Екатеринбургу предстоит выбрать 36 депутатов городской думы седьмого созыва.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.18

МЧС: на челябинское землетрясение пожаловались в двух свердловских городах. / Оптический гигабит от «Планеты» завоевывает уральский рынок: «через пару лет оптика будет везде». / Школьник из Екатеринбурга стал победителем международной олимпиады роботов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»