Слух дня: в Омске и Екатеринбурге гадают, кому достанется скандально известный эсер Караваев

В Екатеринбурге гадают, где продолжит свою карьеру бывший директор Свердловского фонда капремонта и депутат Екатеринбургской гордумы уходящего состава от СР Александр Караваев: на Урале или в Омске.

Как сообщают источники РИА «Новый День», не исключено, что после избрания нового главы Екатеринбурга Караваева пристроят в городскую администрацию. «Если главой станет вице-губернатор Александр Высокинский», – уточняет собеседник агентства. С другой стороны, еще несколько месяцев назад ходили слухи, что Караваев уедет в Омск вслед за своим соратником по СР Александром Бурковым, который сегодня официально вступает в должность губернатора. После этого омское правительство уйдет в отставку, и Бурков начнет формировать новый кабмин. Караваеву в нем прочили должность вице-губернатора. Эта информация не была ни подтверждена, ни опровергнута.

Напомним, на прошедших выборах в гордуму Екатеринбурга Караваев вновь прошел в нее по списку «Справедливой России», но вчера отказался от мандата в пользу своего однопартийца Виталия Сухова. Сейчас Караваев для комментариев недоступен – возможно, он вместе с товарищами по партии уехал в Омск на инаугурацию Буркова.

Как уже сообщал «Новый День», Александр Караваев возглавлял Свердловский областной фонд капремонта с 2015 по январь 2016 года. Программа капремонта под его руководством с треском провалилась: из 969 многоквартирных домов был завершен ремонт всего в 5 домах. Наряду с этим, в СМИ не раз озвучивались жалобы подрядчиков, указывающих на то, что заказы на капремонты домов получали фирмы, приближенные к Караваеву, но не имеющие ни опыта работы в этой сфере, ни квалифицированных людей с оборудованием. С жесткой критикой в его адрес выступали представители Центрального штаба и регионального отделения ОНФ, прокуратуры и замминистра строительства РФ Андрей Чибис. Кроме того, частично провал программы капремонта в Свердловской области по вине Караваева признал и министр ЖКХ региона Николай Смирнов, хотя и отметил, что никакого наказания глава фонда не понесет, т.к. не является должностным лицом.

Екатеринбург, Омск, служба информации

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