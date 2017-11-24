Экс-главу Свердловского фонда капремонта Караваева ждут в Омске в качестве вице-губернатора

В Омской области опять заговорили о том, что врио губернатора Александр Бурков вот-вот привезет себе соратника с родного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о бывшем директоре Свердловского фонда капремонта, депутате Екатеринбургской городской думы Александре Караваеве. По данным портала om1.ru, Караваев может сменить первого заместителя губернатора Андрея Новоселова. Сам Караваев сейчас для комментариев недоступен, в областном отделении партии «Справедливая Россия» данную информацию не комментируют.

Напомним, Александр Караваев возглавлял областной фонд капремонта с 2015 по январь 2016 года. Программа капремонта под его руководством с треском провалилась: из 969 многоквартирных домов был завершен ремонт всего в 5 домах. Наряду с этим, в СМИ не раз озвучивались жалобы подрядчиков, указывающих на то, что заказы на капремонты домов получали фирмы, приближенные к Караваеву, но не имеющие ни опыта работы в этой сфере, ни квалифицированных людей с оборудованием. С жесткой критикой в его адрес выступали представители Центрального штаба и регионального отделения ОНФ, прокуратуры и замминистра строительства РФ Андрей Чибис. Кроме того, частично провал программы капремонта в Свердловской области по вине Караваева признал и министр ЖКХ региона Николай Смирнов, хотя и отметил, что никакого наказания глава фонда не понесет, т.к. не является должностным лицом.

Омск, Екатеринбург, служба информации

Омск, Екатеринбург. Другие новости 24.11.17

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