В школе Екатеринбурга скончался пятиклассник

В гимназии № 47 в Екатеринбурге сегодня скончался пятиклассник. Мальчик расплакался от головной боли, его забрали в больницу, но спасти ребенка не удалось.

О ЧП сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. По информации надзорного ведомства, во время шестого урока учительница, проходя между рядами, заметила, что у одного из учеников текут слезы. Мальчик сказал, что у него очень сильно болит голова, с помощью других ребят его проводили в медкабинет. Там ребенку вызвали скорую, мальчика привезли в больницу, но там учащийся гимназии скончался. Обстоятельства гибели ребенка уточняются. В прокуратуре отмечают, что он был из благополучной семьи, занятий физкультурой в тот день у класса не было.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области отметили, что к ним поступает информация о гибели детей из-за инфекций – однако об этом случае пока ничего не известно. В гимназии с корреспондентом РИА «Новый День» разговаривать отказались – секретарь объяснила находящимся в том же помещении, кто и зачем ей звонит, после чего по телефону сказала, что директора или других сотрудников в школе уже нет, отказалась полностью представиться и бросила трубку. Добавим, оперативно получить комментарий в горздраве не вышло – как раз в это время там началось совещание.

В городском управлении образования информацию о ЧП подтвердили, но причины смерти ребенка назвать пока не смогли.

Екатеринбург, служба информации

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