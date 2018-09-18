Директор гимназии № 47 рассказала, как умер 11-летний мальчик (ВИДЕО)

Директор гимназии № 47 Елена Крюкова опровергает версии СМИ о том, что 11-летний мальчик скончался из-за медикаментозного отравления. По словам руководителя учреждения, пятиклассник пожаловался педагогу на сильную головную боль в конце шестого урока.

В гимназии умер ребенок

Затем ребенка отвели в медкабинет и выяснили, что у школьника высокое давление. Педагоги вызвали скорую помощь. Бригада детской реанимации ехала чуть больше 20 минут. То есть первую помощь ребенку оказали еще в школе, а после отвели его в машину.

«Около машины находились я, медик и мама ребенка. Через 5-7 минут медик вышел из машины. И сказал, что, к сожалению, ничего утешительного он сказать не может, что все. Он сказал фразу: «Отек легких». Я спросила: «Какова возможная причина?» Ответ: «Может быть, что-то в голове – аневризма аорты, но все покажет вскрытие». Поэтому я даю стопроцентное опровержение всем текстам СМИ, которые написали клевету на образовательную организацию, что было медикаментозное отравление в школе», – говорит директор гимназии №47 Елена Крюкова.

После получения результатов судмедэкспертизы директор гимназии планирует направить в суд иски на СМИ, которые писали о том, что ребенок отравился таблетками.

Кроме того, по факту смерти 11-летнего школьника Следственный комитет Свердловской области проводит свою проверку.

«Точная причина смерти ребёнка будет установлена в рамках судебно-медицинской экспертизы, но уже можно предварительно сказать, что возможной причиной смерти мальчика явилось заболевание, признаков медикаментозного отравления не имеется. По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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