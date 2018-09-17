Погибший пятиклассник мог отравиться таблетками

Стала известна возможная причина гибели ученика гимназии № 47. Возможно, ребенок отравился какими-то препаратами.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День» из собственных источников, у 11-летнего мальчика, скончавшегося в гимназии № 47, было медикаментозное отравление. Однако точная причина смерти будет известна только после экспертизы. Ее уже назначили следователи.

По информации СУ СК по Свердловской области, утром на уроках мальчик на самочувствие не жаловался. В горздраве информацию о ЧП подтвердили, там пояснили, что когда скорая приехала в школу, ребенок был без сознания, его повезли в больницу, однако в машине он скончался.

В прокуратуре ранее случившееся описали так: во время шестого урока учительница, проходя между рядами, заметила, что у одного из учеников текут слезы. Мальчик сказал, что у него очень сильно болит голова, с помощью других ребят его проводили в медкабинет. В прокуратуре отмечают, что он был из благополучной семьи, учился на «отлично», занятий физкультурой в тот день у класса не было.

Екатеринбург, служба информации

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