«Ужасный конец предприятия»: новоуральцы с болью смотрят на горящий завод-банкрот (ФОТО)

Сегодня в Новоуральске пожарные с утра борются с возгоранием на территории бывшего завода АМУР.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, площадь пожара составляет 500 кв. м. Угрозы распространения огня нет. В тушении пожара задействованы 7 единиц пожарно-спасательной техники, 17 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

В интернет-сообществе «Типичный Новоуральск» добавляют, что полыхает здание № 404. По предварительным данным, горит пластик, который должен был использоваться в производстве машиностроения. Жители Новоуральска реагируют эмоционально. «Какое ужасное завершение такого производства...»; «Развалили, разграбили и сожгли. Задумайтесь, что будет следующим»; «Ад адский!» – пишут горожане в комментариях к новости.

Напомним, завод АМУР в Новоуральске был признан банкротом в 2012 году. Ранее областные власти неоднократно заявляли, что для спасения промплощадки ищут новых владельцев. Предполагалось, что завод по производству автомобилей могут купить китайцы, которые выпускали бы на АМУРе свои грузовики. Но спустя несколько лет стало очевидно, что проект не реализован. Имущество завода распродается по низкой цене и в разные руки.

Фото из группы «ВКонтакте» «Типичный Новоуральск»

Новоуральск, служба информации

Новоуральск. Другие новости 18.09.18

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