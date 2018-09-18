Открытый огонь на промплощадке АМУРа в Новоуральске потушен

Более трех часов потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать огонь в заброшенном цехе на промплощадке в Новоуральске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в 14:17 открытое горение было ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром загорелось здание № 404 на бывшей площадке завода АМУР. Завод был признан банкротом в 2012 году. Ранее областные власти неоднократно заявляли, что для спасения промплощадки ищут новых владельцев. Предполагалось, что завод по производству автомобилей могут купить китайцы, которые выпускали бы на АМУРе свои грузовики. Но спустя несколько лет стало очевидно, что проект не реализован. Имущество завода распродается по низкой цене и в разные руки.

Новоуральск, служба информации

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