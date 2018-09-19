«У меня камень с души свалился»: Николай Коляда доволен, что судебный процесс по делу о ДТП закончился. Подробности из зала (ВИДЕО)

В Екатеринбурге Кировский районный суд сегодня вынес приговор Николаю Коляде. Как ранее писал «Новый День», уральского театрального режиссера признали виновным в ДТП, в котором пострадал Кирилл Генералов. При этом даже в зале суда артист принес потерпевшему свои извинения, но тот их не принял. Подробности – в репортаже «Нового Дня».

Николаю Коляде вынесли приговор

В суд Николай Коляда пришел без сумки с вещами. Хотя театральный режиссер был готов к тому, что на ближайшие два года может оказаться в колонии. Об этом он говорил журналистам 10 августа, когда на заседание не явилась его адвокат. В тот день Коляда заявил, что готов вести репетиции по «Скайпу», если окажется за решеткой.

ДТП случилось в июле 2017-го на дублере Сибирского тракта. Тогда режиссер возвращался в Екатеринбург с дачи на своем Renault Duster. Драматург говорит, на трассе он не справился с управлением и столкнулся с Hyundai Santa Fe. В итоге пострадал экс-полицейский из Москвы Кирилл Генералов, который ехал на пассажирском сиденье. Врачи диагностировали у мужчины компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника. После операции потерпевшему полгода нельзя было сидеть, рассказал в суде его защитник, он потерял работу. Сам Генералов говорит, что по сей день испытывает боли в спине и дискомфорт.

«Я до сих пор испытываю страх, когда передвигаюсь на автомобиле либо пассажиром, либо за рулем. Боюсь, потому что врач мне сказал: любое ДТП, и у меня уже три позвонка разлетятся», – рассказал суду Кирилл Генералов.

В итоге потерпевший и его защитник оценили, что за страдания Генералова Коляда должен заплатить 500 тысяч рублей. Кроме того, пострадавший просит суд взыскать с театрального режиссера еще 430 тысяч – за утраченный заработок. Он также отметил, что авария и то, что за ней последовало, нанесло ему серьезный моральный ущерб и, например, извинений он так и не получил.

По мнению гособвинителя, Коляда должен понести наказание, так как он виноват в ДТП. По словам прокурора, автомобиль театрального режиссера был неисправен. «В случае проверки перед выездом технического состояния транспортного средства Коляда мог и должен был обнаружить при проверке, что на задней оси транспортного средства установлены шины с различным рисунком протектора. Шипованные и нешипованные, что является неисправностью и условием, при котором запрещается эксплуатация транспортного средства», – сообщила в суде прокурор. Обвинение попросило суд наказать уральского драматурга 1 годом и 6 месяцами ограничения свободы, а также лишить Николая Коляду права управления автомобилем на три года.

Защита Николая Коляды просила приговорить его к судебному штрафу, подчеркивая, что драматург совершил такой поступок впервые, что он является пенсионером и, главное, вносит большой вклад в развитие культуры.

Как уже ранее писал «Новый День», Николай Коляда полностью признал свою вину. Во время заседания драматург несколько раз попросил прощения у потерпевшего, но тот не принял их –считает, что театральный режиссер попросту играет перед камерами.

Суд приговорил Николая Коляду к полутора годам ограничения свободы. В рамках решения ему нельзя будет в течение этого времени покидать Екатеринбург. Теперь каждый выезд на гастроли ему придется согласовывать с правоохранителями. Кроме того Николай Коляда должен будет выплатить в пользу потерпевшего еще 200 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке (без судебного следствия). Это, кстати, лишает подсудимого возможности обжаловать приговор. Впрочем, Коляда этого делать и не планирует.

«Я больше не хочу ничего. Вот сказали так, пусть так и оно будет. Я полтора года не спал нормально. У меня сейчас камень с души свалился», – заявил драматург после оглашения приговора.

Зато Кирилл Генералов намерен обратиться в гражданский суд, чтобы отсудить у Николая Коляды еще 730 тысяч рублей.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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