Свердловские выпускники смогут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

С 2019 года свердловские выпускники 11 классов впервые получат возможность сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Об этом сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики.

«Желающие сдать Единый государственный экзамен как вступительное испытание могут выбрать любой иностранный язык из всего перечня. В порядке есть английский, немецкий, французский, испанский, а теперь еще и китайский язык», – сказала начальник отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами областного минобразования Татьяна Умнова.

В минобре отметили, что даже если сдавать китайский язык решит всего один выпускник, такая возможность школьнику будет предоставлена. Подобный опыт уже есть, например, ежегодно в Свердловской области есть те, кто решил сдавать ЕГЭ по испанскому языку – их экзаменационные работы проверяют эксперты из Челябинска. В школах, где ведется изучение китайского языка, в конце осени будет организован пробный экзамен, чтобы выпускники могли оценить свои силы. Кроме того, Рособрнадзор направит в вузы письмо, информирующее о включении китайского языка в число предметов, по которым проводится ЕГЭ, чтобы вузы могли учесть это при подготовке правил приема на следующий учебный год.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.09.18

В Первоуральске 16-летний подросток нечаянно убил взрослого мужчину. / Ради показного патриотизма свердловских школьников заставят загадить окружающую среду. / Телефон «02» в Екатеринбурге в субботу будет работать с перебоями. Куда обращаться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»