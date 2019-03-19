Завтра свердловские школьники досрочно сдадут ЕГЭ по географии и литературе

Завтра у школьников начинается досрочный этап сдачи единого государственного экзамена. В Свердловской области заявление на весь досрочный период написали 825 человек, из них 662 человека – выпускники этого года. 20 марта можно написать географию и литературу, 21 марта – русский язык.

Досрочный период сдачи ЕГЭ, включая резервные дни, продлится по всей России с 21 марта по 10 апреля. Обязательные предметы – в числе первых: русский язык сдают 22 марта, математику – 29-го.

Основной период сдачи экзаменов стартует 27 мая. Всего для участия в ЕГЭ в 2019 году в Свердловской области принято 18 766 заявлений от выпускников 2019 года и 2 036 заявлений от выпускников прошлых лет, сообщили в пресс-службе Министерства образования Свердловской области.

«Русский язык и математику сдают все выпускники. Выбор других предметов не стал неожиданностью. Более половины выбрали обществознание (50,5% или 9 492 человек). Физику выбрали 22,3% (4 188 человек). Следующей по популярности стала биология, ее выбрали 19,1% выпускников (3 584 человек)», – рассказали в министерстве.

Для сдающих экзамен главное нововведение текущего года − это выбор только одного уровня для сдачи ЕГЭ по математике – базовый или профильный. Также есть новое в перечне иностранных языков для сдачи ЕГЭ – в него включен китайский язык. И в регионе нашлось даже семь школьников, пожелавших сдать ЕГЭ по китайскому.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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