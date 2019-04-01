Для тяжелобольных детей в Екатеринбурге откроют пункт приема ЕГЭ в онкоцентре

Тяжелобольные дети из Екатеринбурга, области и даже других регионов смогут сдать ЕГЭ в больнице. Специальный пункт приема экзамена создан в Центре деткой онкологии и гематологии. Правда, заявлений от выпускников на сдачу здесь ЕГЭ пока не поступало.

Как рассказали «Новому Дню» в министерстве общего и профессионального образования Свердловской области, в этом году пункт проведения экзамена создан только в одном медицинском учреждении – Центре детской онкологии и гематологии. Сдавать здесь ЕГЭ смогут тяжелобольные дети, в том числе из других регионов.

«Заявления на аттестацию в этом пункте еще могут появиться. Может быть такое, что у кого-то из детей, зарегистрированных на экзамен, вдруг возникнет такая потребность, например, ребенок дома, а ближе к итоговой аттестации ему потребуется госпитализация, тогда ему должны будут предоставить возможность», – пояснили в пресс-службе.

Добавим, что также каждый год на время проведения ЕГЭ в Свердловской области создают пункты приема экзаменов на дому. Таким образом чаще всего сдают экзамены инвалиды.

Всего в этом году в Свердловской области принято 18 766 заявлений на проведение ЕГЭ от выпускников 2019 года и 2 036 заявлений от выпускников прошлых лет. Более половины выбрали обществознание (50,5% или 9 492 человек). Физику выбрали 22,3% (4 188 человек). Следующей по популярности стала биология, ее будут сдавать 19,1% выпускников (3 584 человек). Основной период сдачи экзаменов стартует 27 мая.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.04.19

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