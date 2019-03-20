Отстрелялись: 76 выпускников сдали первые досрочные ЕГЭ (ФОТО)

Сегодня стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ для выпускников этого и прошлых лет. В Свердловской области из заявившихся на экзамены пришла примерно половина: 6 человек сдали географию и 70 – литературу. Вся процедура прошла без видимых нарушений.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ, включая резервные дни, продлится по всей России с 21 марта по 10 апреля. В это время экзамены сдают выпускники прошлых лет, граждане, которые хотят сдать ЕГЭ для поступления в вузы, а также выпускники этого года, которые не смогут принять участие в основном периоде.

В Свердловской области заявление на весь досрочный период написали 825 человек, из них 662 человека – выпускники этого года. Сегодня экзамены сдавали 76 человек.

«На ЕГЭ по географии 20 марта заявления подали девять человек, по литературе – 134. Итоговая явка составила шесть и 70 человек соответственно. Для проведения досрочного периода ЕГЭ в Свердловской области было открыто четыре пункта проведения экзамена, в том числе один ППЭ на дому. По данным Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, первые экзамены досрочного периода в регионе прошли без нарушений и технических сбоев», – сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Основной период сдачи экзаменов стартует 27 мая. Всего для участия в ЕГЭ в 2019 году в Свердловской области принято 18 766 заявлений от выпускников 2019 года и 2 036 заявлений от выпускников прошлых лет. Самыми популярными предметами стали обществознание, физика и биология.

Для участников экзаменационной кампании и их родителей в Свердловской области работает региональная горячая линия: 8-950-64-770-93, 8-950-64-761-12, 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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