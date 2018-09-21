Жители Колымы возмущены предложением перевезти к ним зэков из Нижнего Тагила

Жители Магаданской области мгновенно отреагировали на новость о том, что главный полицейский Нижнего Тагила предложил перевести на Колыму хотя бы одну из колоний, расположенных во втором городе Свердловской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в Нижнетагильской думе, вчера начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров выступил перед депутатами с докладом о состоянии преступности в городе. Он отметил, что в черте Нижнего Тагила расположено слишком много колоний, что негативно влияет на криминогенную обстановку, и предложил рассмотреть возможность сократить их число. По сообщению портала «Между строк», полковник Абдулкадыров считает, что часть заключенных было бы неплохо отправить в Магадан. Некоторые депутаты поддержали его, отметив: если заключенные переедут в Магадан, то большинство «будет оседать именно там, так как выбраться оттуда сложно даже экономически».

Жители Магадана ожидаемо восприняли новость в штыки и выплеснули эмоции в паблике местного инернет-издания «Весьма». «Ну капец. То есть, пусть в Магадане туберкулёзники, наркоманы и рецидивисты живут?! Нам и так тут живётся не ахти, так ещё и на улицу будет страшно выйти!!!», «Своим места мало, еще чужих подгонять. Мы так точно от «Колыма заповедник тюрем» не отмоемся никогда», – пишут магаданцы.

Напомним, 9 сентября бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был избран губернатором Магаданской области.

Нижний Тагил, Магадан, служба информации

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