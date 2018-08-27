Носов пожелал Куйвашеву почаще бывать на Колыме

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом своего магаданского коллегу – бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова.

Как сообщили в управлении информационной политики Магаданской области, у двух губернаторов появились обширные планы по сотрудничеству между регионами. По мнению Сергея Носова, наиболее благоприятный сценарий подразумевает запуск металлургических предприятий в регионе. Уральских металлургов может привлечь избыток электроэнергии в Магаданской области и фиксированный, выровненный до среднероссийского тариф. Особые преференции предусмотрены действием режима Особой экономической зоны. Ее участники освобождены от уплаты налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет.

Кроме того, интересы Колымы и Урала могут совпасть в сельском хозяйстве. Можно наладить экспорт морепродуктов. Перспективным может стать и вовлечение предприятий Урала в промышленное рыболовство. Морская рыбалка – одно из перспективных направлений развития въездного туризма.

«Мы надеемся на долгосрочное и эффективное сотрудничество», – заявил Сергей Носов.

Напомним, в прежние времена отношения между двумя политиками не всегда были безоблачными. Многие видели в Сергее Носове потенциального соперника Куйвашева на губернаторских выборах. В 2015 году между Носовым и Куйвашевым произошел конфликт: на семинаре для глав городов Евгений Куйвашев заявил, что наращивать кредиторскую задолженность городских бюджетов в нынешней экономической ситуации может либо бездарный руководитель, либо сознательный злоумышленник. Гнев губернатора был направлен персонально в адрес главы Нижнего Тагила Сергея Носова. «Это что за… – не смог подобрать слова губернатор, – ну это… никуда не годится! Это или умышленно, или бездарно!». Носов в долгу не остался: «Область вести – не штанами трясти, как говорили раньше. Конечно, этот груз зачастую неподъемный. Но нам остается только терпеть. Все-таки Великий пост идет».

Нижний Тагил, Магадан, служба информации

Нижний Тагил, Магадан. Другие новости 27.08.18

В Екатеринбурге предприниматель оштрафован на 470 тысяч рублей за хищение бюджетного миллиона. / Сегодня Урал ждут ночные заморозки. / Три микрорайона Екатеринбурга остались без горячей воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»