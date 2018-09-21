Начальник екатеринбургского штаба Навального останется под арестом до 14 октября

Свердловский облсуд отклонил апелляцию защиты Юрия Кузьминых – координатора штаба Навального в Екатеринбурге, задержанного на митинге против пенсионной реформы 9 сентября.

Как сообщают в соцсети его единомышленники, на рассмотрение жалобы судья потратила около пяти минут. «Этого времени хватило на то, чтобы отклонить все наши ходатайства. Ради приличия судья даже не стала выходить в совещательную комнату», – заявляет штаб Навального.

Таким образом, постановление Железнодорожного районного суда об административном аресте Юрия Кузьминых на 35 суток (начиная с 9 сентября) остаётся без изменений.

Напомним, сначала Кузьминых получил пять суток ареста по статье ч. 1 ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», потом ему добавили еще 30, уже по ст. 20.2 КоАП «Повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий».

Добавим, что сегодня утром суд освободил из-под ареста другую сторонницу Навального – Ирину Норман. Ее защита доказала, что девушка, которая страдает эпилепсией, не должна содержаться под арестом по состоянию здоровья.

Екатеринбург, служба информации

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