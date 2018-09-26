Протеже Тунгусова успел до смены власти повысить оклады городским служащим

Первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко, исполнявший обязанности главы администрации с 18 сентября, еще до избрания мэром Александра Высокинского успел повысить зарплату муниципальным служащим. Соответствующий документ подписан им 21 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 октября на 4 % повысят оклады сотрудникам Екатеринбургских муниципальных учреждений, в том числе – МКУ «Столица Урала», городского Дендропарка, Зеленстроя, Управления капстроительства, Управления зданиями городской администрации, Мастерской Генплана, Службе городских кладбищ, «Радио Екатеринбург», автобазе администрации, районным службам заказчика, Горсвету и т.д.

Напомним, ранее оклады своим подчиненным увеличил губернатор Евгений Куйвашев. Еще 30 августа он распорядился проиндексировать зарплату госслужащим региона с 1 октября. Оклады госслужащим повысят в 1,04 раза. Добавим, что, по данным Свердловскстата, средняя зарплата областного чиновника по итогам 2017 года составила 52 278 рублей в месяц.

Екатеринбург, служба информации

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