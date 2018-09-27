«Планета» идет своим уникальным путём и планирует экспансию в регионы

Ведущий уральский оператор связи «Планета» (входит в ITM Холдинг) планирует межрегиональную экспансию. Об этом и других планах компании рассказал в ходе встречи с представителями прессы генеральный директор холдинга Алексей Дёмин.

Он отметил, что в ближайшие 5 лет холдинг намерен получить присутствие во всех городах области (пока зоной присутствия сетей «Планеты» являются Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Березовский, Красноуральск), в долгосрочной перспективе будет осуществляться экспансия и в соседние регионы. Учитывая сформированный повсеместно рынок телекоммуникаций, реализация планов может произойти средствами сделок слияния и поглощения.

Наибольший интерес вызвали тезисы руководителя холдинга об устройстве компании и её конкурентных преимуществах, которые собеседник назвал уникальными.

По словам Дёмина, эффективное развитие компании и амбициозные планы ее руководства обеспечиваются несколькими факторами:

Стратегический подход к развитию холдинга (контур стратегического управления). Причем планирование развития идет на довольно внушительные сроки – 5-10 и даже 15 лет. Координация между разными точками роста компании регулируется специальными моделями – стратегиями направлений деятельности.

Высокоэффективное управление качеством продуктов и сервисов через систему контуров обратной связи, распространяемую на все бизнес-процессы холдинга: эксплуатация сетей, поддержка пользователей, формирование продуктов. Процессы управления качеством позволяют компании самообучаться и совершенствоваться, практически без привлечения дорогого и всегда дефицитного ресурса топ-менеджмента.

Единый понятийный алфавит и полностью открытое информационное пространство, используемые для коммуникаций внутри предприятия. Это помогает в быстрой координации при решении задачи и принятию решений.

Собственный подход к управлению бизнес-процессами компании – трехмерная матрица, связывающая специализацию, квалификацию исполнителей и точки роста (направления деятельности). Все бизнес-процессы рождаются и демонтируются строго в рамках данной модели.

Трехуровневая модель управления маркетингом – стратегический (долгосрочный планы), оперативный (годовой) и операционный (реакция на ситуативные изменения рынка).

Собственное софтверное подразделение, с численностью персонала более 70 человек, с конвейерным подходом к организации производства программного обеспечения.

Такой масштаб и численность персонала программистов – уникален для регионального оператора связи. За счет собственных программных мощностей многие бизнес-процессы в холдинге глубоко автоматизированы. Показатель автоматизации деятельности компании достигает на данный момент 50 процентов и в ближайшие годы предполагается увеличить его значение до 70 процентов.

Также значительно усиливает конкурентоспособность «Планеты» набор до сих пор уникальных для рынка телекоммуникационных продуктов: «Оптический гигабит», 4К телевидение, «Трансформер», подневная тарификация продуктов. Помимо этого маркетинг-стратегия компании подразумевает непрерывный поиск и реализацию «десятков полезных мелочей», которые призваны обеспечить комфорт потребителям услуг холдинга.

Алексей Дёмин также презентовал направления, которые холдинг будет развивать в среднесрочной перспективе. Эти проекты – домашняя цифровая сеть в квартире клиента и автоматизация сферы ЖКХ.

В целом же ИТ-сфера, с точки зрения гендиректора компании, будет все больше становиться инфраструктурной базой для всех остальных сфер жизни. А всех айтишников в стране и в мире ожидает расслоение на условных «рабочих» и «инженеров». Этот подход уже реализован в холдинге, и подобные процессы неизбежно будут распространяться повсеместно, уверен Дёмин.

Алексей Демин в беседе с РИА «Новый День» дал и ряд интересных фактов о персонале компании:

763 сотрудника работает в ITM Холдинге (бренды «Планета» и MiraLogic)

85% управленческого состава начинали свою карьеру в холдинге рядовыми сотрудниками

4,5 года – средний стаж работы в холдинге

80% сотрудников работают в холдинге более 5 лет

50% от всего численного состава составляют IT-специалисты

Более 70% сотрудников имеют высшее и среднее специальное профильное образование

50% бизнес-процессов полностью автоматизированы

70 программистов работают в собственном цикле производства программного обеспечения.

Екатеринбург, Александр Никифоров

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