Провайдер «Планета» дарит клиентам на праздники 100 самых популярных телеканалов цифрового ТВ

Один из ведущих операторов связи в уральском регионе и широко известный новатор в вопросах развития возможностей цифрового телевидения – провайдер «Планета» (бренд ITM Холдинга) запускает традиционную для компании масштабную промоакцию – «Новогодний топ-100». Так что с конца года и до 9 января клиенты «Планеты» смогут получить бесплатный доступ к 100 самым популярным ТВ-каналам провайдера.

Напомним, «Планета» предлагает своим клиентам более 300 каналов, из них 94 в высоком качестве и шесть – в ультравысоком (4K Ultra HD). Как отмечают в службе по связям с общественностью ITM Холдинга, в праздники горожане, как правило, больше смотрят телевизор. И у пользователей цифрового телевидения уже давно есть намного больше возможностей, чем у пользователей аналогового ТВ, которым доступен только стандартный набор эфирных телеканалов. Так что в компании рассказали о главных функциях ЦТВ, которые позволяют максимально комфортно и приятно проводить время за просмотром любимых фильмов и передач.

К примеру, показывать трансляции в 4K стало возможным благодаря телеприставке на базе операционной системы Android. Она превратилась в центр домашних мультимедийных развлечений, позволяющий смотреть любые фильмы и сериалы, устанавливать приложения и игры. На базе новой операционной системы пользователям доступны сразу два интерфейса просмотра телевидения. Классический – со списком телеканалов и последовательностью передач. И «Новый интерфейс» – витрина с анонсами интересных программ и фильмов.

«А функция «Управление просмотром» – это теперь почти неотъемлемый атрибут для большинства пользователей. Можно перемотать или поставить на паузу фильм или программу. Или увидеть в архиве то, что в реальном времени посмотреть не было возможности. Как мы раньше без всего этого обходились? – отметил директор по маркетингу ITM Холдинга Олег Талалаев. – С учетом того, что клиентам «Планеты» доступны несколько десятков фильмовых каналов с глубиной архива до 9 дней, цифровое телевидение составляет конкуренцию различным сервисам онлайн-кинотеатров».

Кроме того, в конце года оператор запустил в продажу еще одну модель телеприставки с принципиально важным новшеством – она может работать без лишних проводов, передавая сигнал по Wi-Fi.

А чтобы помочь клиентам легко начать пользоваться цифровым телевидением «Планеты», оператор запустил «Портал цифрового телевидения». Там можно смотреть телеканалы со всеми интерактивными возможностями оператора. На планшете, ноутбуке или смартфоне – все работает так же, как и на приставке.

«Наше цифровое телевидение – одно из лучших в регионе, поскольку мы постоянно внедряем новые удобные и полезные функции, которые, судя по отзывам, нравятся пользователям. Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно прислушиваемся к запросам клиентов, стараемся исполнить их желания. И традиционно под Новый год мы хотим порадовать планетян и открываем доступ к лучшему контенту ЦТВ – до 9 января суперпакет «Топ 100» в свободном доступе для всех пользователей», – добавил Олег Талалаев.

Кроме того, новые пользователи «Планеты» могут бесплатно протестировать все каналы в течение первого месяца обслуживания, чтобы выбрать наиболее интересные пакеты и телеканалы. И еще подарки: для всех клиентов до 31 декабря 2018 года действуют скидки на годовые продукты оператора, в частности «СуперХит» и «СуперХит 2.0», в которые включен оптимальный набор телеканалов ЦТВ и скоростной интернет.

Екатеринбург, служба информации

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