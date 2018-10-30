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Вторник, 30 октября 2018, 11:26 мск

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Что получится, если совместить коня и пулемет: интервью суперайтишника ведущей IT-компании региона (ФОТО)

IT-технологии стали неотъемлемой частью жизни. Сегодня обычный день – это легкий доступ к любой информации в Сети и гигабайты развлечений на экранах гаджетов. Завтра «умный» дом самостоятельно закроет дверь, выключит утюг, заплатит за воду и свет, закажет свежие продукты. Послезавтра многие из нас смогут работать, не выходя из дома, получая задания от невидимого шефа через приложение смартфона и мгновенные деньги на карту за каждую выполненную операцию.

Как люди придумывают это? Кто воплощает новые технологии в жизнь? Простыми словами о сложных вещах в ходе общения с прессой рассказал Виталий Давыдов – директор управления Системной интеграции «ITM Холдинга» (бренды «Планета» и MiraLogic).

– Скажите, неужели что-то новое и полезное для людей придумывается не где-то далеко, а прямо здесь, рядом, в нашем городе?

– Да, а почему нет? Главная ценность текущей экономики – это знания. Доступ к ним есть везде, и в нашем городе тоже. Главное, уметь применять эти знания для того, чтобы делать новое и полезное. Собственно, таким технологическим креативом мы, системные интеграторы, и занимаемся.

Логичный тогда вопрос: что же такое системная интеграция?

– Знаете, большинство людей либо просто не слышали сочетание этих слов, либо представляют себе хитросплетение слаботочных проводов, компьютерных розеток и каких-то непонятных серверов.

В нашем понимании системная интеграция – это объединение любых систем с различными свойствами для создания новой системы с совершенно новыми свойствами. Вся соль в том, чтобы точно знать, какую задачу надо решить, а затем правильно подобрать и связать компоненты. Ведь сумма частей – не есть целое!

А можно простыми словами, для «чайников»?

– Давайте простыми. Возьмем совершенно отвлеченный пример. Представьте себе телегу с запряженным в нее конем. Это законченная система со своими свойствами – может ехать и перевозить людей и грузы. Система может развиваться и эволюционировать, например, в более комфортабельную карету с четверкой коней и так далее. Следующим шагом в развитии такой системы может быть двигатель, и тогда повозка превратится в автомобиль. Это путь развития телеги и лошади.

Представьте всем известное оружие – пулемет! Это совершенно самостоятельная система, в данном случае, система вооружения, со своими особенностями и своей эволюцией.

Установите пулемет на повозку. Я думаю, дальше уже все ясно. Мы получим новую уникальную систему – тачанку – с принципиально новыми мощными возможностями в части ведения боя. Это яркий пример системной интеграции. Когда сумма отдельных компонентов, связанных определенным образом между собой, рождает совершенно новые свойства. Увидеть и реализовать ту самую, нужную, связанность отдельных частей и есть наша работа.

Разобрались. А при чем тут интернет-провайдер?

– Дело в том, что любой оператор связи – это не что иное как комплекс взаимосвязанных информационных систем. А качество услуг оператора и возможности, которые компания может предоставить своим клиентам, напрямую зависят от качества связанности этих самых различных систем. Это, кстати, касается любого бизнеса, необязательно телеком.

А у вас есть еще такие же простые и яркие примеры?

– Возьмем оператора связи «Планета», который входит в состав «ITM Холдинга». Естественно, интеграцией всех информационных систем для «Планеты» и других брендов Холдинга занимаемся мы. Еще в 2003 году мы одними из первых в стране интегрировали в сеть передачи данных «Планеты» систему автоматической настройки клиентских устройств. Если по-простому: подключил интернет-провод к компьютеру или роутеру, и интернет заработал без всяких настроек. Удобно. На жаргоне компьютерщиков это зовется plug & play. Воткнул и играй. Сегодня это обыденность, но в то время операторы связи преимущественно использовали так называемую статическую адресацию, когда приходилось вручную настраивать клиентские устройства для их подключения к интернету. Любая замена оборудования вызывала трудности у клиентов, они были вынуждены звонить в техническую поддержку или вызывать сотрудника провайдера домой.

Сеть передачи данных – это сложная система. Автоматика, обеспечивающая настройку клиентских устройств, это другая система. Билинг оператора – это еще одна не менее сложная система. Их грамотное объединение и дало новые возможности. Годы шли, и каждая из этих систем развивалась уже в связке с остальными. Появлялись новые системы. Они проектировались и внедрялись с учетом существующих связей. Сегодня «Планета» имеет уникальный сложный комплекс с удобной для клиентов и максимально безопасной авторизацией новых устройств. Кстати, многие наши клиенты уже давно незаметно для себя работают в другом интернете с использованием интернет-протокола IPv6. Уже более пяти лет прошло, но, по нашим данным, до сих пор больше ни один оператор России не может похвастаться полноценно работающим IPv6 для массового конечного клиента.

То есть продукт интеграции – это всегда уникальное дорогостоящее решение, применяемое только для одного крупного заказчика?

– Не всегда. Созданные нами недорогие и эффективные решения, удовлетворяющие потребностям многих заказчиков, мы превращаем в «коробочные» решения и ставим на конвейер. Возьмем для примера телекоммуникационный бренд «ITM Холдинга» – MiraLogic, предоставляющий услуги связи для бизнеса. Для этого оператора мы создали коробочное решение по организации Wi-Fi хот-спотов. Менеджеры MiraLogic продают их десятками, поскольку невозможно сегодня представить сферу услуг – рестораны, кинотеатры, гостиницы – без публичного доступа в интернет.

Почему интеграция? Ведь вроде придумывать ничего не надо. Кажется, ничего сложного – поставил Wi-Fi-роутер в зоне ожидания и разрешил всем посетителям через него выходить в интернет. Но есть нюансы. Во-первых, необходимо изолировать пользователей публичной беспроводной сети от корпоративной сети клиента. На это мало кто обращает внимание, и бывает так, что посторонние пользователи хот-спота подключаются напрямую в локальную сеть с бухгалтерскими компьютерами и корпоративными серверами, содержащими коммерческую информацию. Во-вторых, необходимо исполнять требования законодательства, а для этого нужна авторизация пользователей зоны Wi-Fi и протоколирование всех посещений интернет-ресурсов.

Получается, системная интеграция может готовить недорогие и простые «блюда»?

– Да, давайте вместе «приготовим» хот-спот от MiraLogic. Он действительно будет недорогим, но я бы не назвал рецепт этого блюда простым. Ингредиентов много. Взяли надежный Wi-Fi-роутер. Добавили билинг, ведь надо фиксировать потребление услуг клиентом. Взяли систему мониторинга и управления беспроводным доступом – не ездить же по любому поводу к клиенту, лучше удаленно следить за работой его устройств. Добавили веб-портал, который при подключении пользователя к Wi-Fi показывает на его устройстве брендированные под заказчика заставки. Этот же портал авторизует посетителя по номеру мобильного телефона. Чтобы генерировать и присылать уникальный код авторизации для SMS, нужна отдельная система. Добавили и ее. Не забываем про то, что есть и другая система, которая отправляет SMS через наших партнеров. Сеть передачи данных, к которой подключен хот-спот, это тоже система – важный компонент, благодаря которому полоса выхода в интернет предоставляется не как обычно на всю Wi-Fi-зону, а резервируется и гарантируется каждому отдельному потребителю внутри хот-спота. Вот теперь эти компоненты надо связать, не смешивая, и блюдо готово!

А для себя вы системно интегрируете?

– Конечно. В «ITM Холдинге» все корпоративные системы взаимосвязаны друг с другом. У нас 108 различных информационных систем, и между ними порядка 3 тысяч уникальных связей. Например, корпоративная база знаний (КБЗ) объединена с системой управления задачами (КСУ), с единой системой авторизации («Ктулху») и с системой управления бизнес-процессами и ресурсами (Cordis). Такая связанность позволяет управлять предприятием с помощью движений мышки. Достаточно изменить данные в одной из систем, и изменения моментально произойдут во всех остальных. Очень просто формировать отчеты и получать информацию о проектах и задачах, статистику, несмотря на то, что источники данных могут находиться в разных системах, а сам пользователь – в любой точке мира. Это колоссальная эффективность в координации большого числа людей.

Этими благами новых технологий пользуются все сотрудники?

– Все сотрудники без исключения. Каждый по-разному, но доступ есть у всех. Ну вы наверняка видели сотрудника отдела продаж «Планеты», который звонил в вашу дверь, чтобы предложить наши услуги? Обратите внимание, вся его работа координируется «автоматизированным рабочим местом», размещенным в его смартфоне. Он продает буквально с помощью телефона. Там целевые адреса. Там подсказки. Там заключается договор прямо у двери клиента. Там отображается размер вознаграждения за операцию продажи. А ведь все это связи с другими системами компании. И это только один пример.

Ваше подразделение работает только на Холдинг?

– Мы работаем на открытом рынке. В состав Холдинга входит компания «Миралоджик Системная Интеграция», которая проектирует и реализует сложные решения для заказчиков любого уровня. К примеру, в отрасли телекоммуникаций мы предоставляем услуги всем без исключения федеральным операторам связи. В остальных отраслях заказчиков также достаточно. Однако инновации для конечных потребителей Холдинга у нас в приоритете, поэтому вначале мы решаем задачи развития внутренних IT-платформ. Компания делает ставку на технологическое лидерство в области информационных технологий. Значит нам, интеграторам, нужно воплощать в жизнь те самые десятки и сотни фирменных мелочей и нюансов, определяющие качество услуг наших брендов. Здорово, когда то, что мы придумываем, действительно делает жизнь тысяч наших земляков комфортнее и интереснее.

Екатеринбург, служба информации

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