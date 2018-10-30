Что получится, если совместить коня и пулемет: интервью суперайтишника ведущей IT-компании региона (ФОТО)

IT-технологии стали неотъемлемой частью жизни. Сегодня обычный день – это легкий доступ к любой информации в Сети и гигабайты развлечений на экранах гаджетов. Завтра «умный» дом самостоятельно закроет дверь, выключит утюг, заплатит за воду и свет, закажет свежие продукты. Послезавтра многие из нас смогут работать, не выходя из дома, получая задания от невидимого шефа через приложение смартфона и мгновенные деньги на карту за каждую выполненную операцию.

Как люди придумывают это? Кто воплощает новые технологии в жизнь? Простыми словами о сложных вещах в ходе общения с прессой рассказал Виталий Давыдов – директор управления Системной интеграции «ITM Холдинга» (бренды «Планета» и MiraLogic).

– Скажите, неужели что-то новое и полезное для людей придумывается не где-то далеко, а прямо здесь, рядом, в нашем городе?

– Да, а почему нет? Главная ценность текущей экономики – это знания. Доступ к ним есть везде, и в нашем городе тоже. Главное, уметь применять эти знания для того, чтобы делать новое и полезное. Собственно, таким технологическим креативом мы, системные интеграторы, и занимаемся.

– Логичный тогда вопрос: что же такое системная интеграция?

– Знаете, большинство людей либо просто не слышали сочетание этих слов, либо представляют себе хитросплетение слаботочных проводов, компьютерных розеток и каких-то непонятных серверов.

В нашем понимании системная интеграция – это объединение любых систем с различными свойствами для создания новой системы с совершенно новыми свойствами. Вся соль в том, чтобы точно знать, какую задачу надо решить, а затем правильно подобрать и связать компоненты. Ведь сумма частей – не есть целое!

– А можно простыми словами, для «чайников»?

– Давайте простыми. Возьмем совершенно отвлеченный пример. Представьте себе телегу с запряженным в нее конем. Это законченная система со своими свойствами – может ехать и перевозить людей и грузы. Система может развиваться и эволюционировать, например, в более комфортабельную карету с четверкой коней и так далее. Следующим шагом в развитии такой системы может быть двигатель, и тогда повозка превратится в автомобиль. Это путь развития телеги и лошади.

Представьте всем известное оружие – пулемет! Это совершенно самостоятельная система, в данном случае, система вооружения, со своими особенностями и своей эволюцией.

Установите пулемет на повозку. Я думаю, дальше уже все ясно. Мы получим новую уникальную систему – тачанку – с принципиально новыми мощными возможностями в части ведения боя. Это яркий пример системной интеграции. Когда сумма отдельных компонентов, связанных определенным образом между собой, рождает совершенно новые свойства. Увидеть и реализовать ту самую, нужную, связанность отдельных частей и есть наша работа.

– Разобрались. А при чем тут интернет-провайдер?

– Дело в том, что любой оператор связи – это не что иное как комплекс взаимосвязанных информационных систем. А качество услуг оператора и возможности, которые компания может предоставить своим клиентам, напрямую зависят от качества связанности этих самых различных систем. Это, кстати, касается любого бизнеса, необязательно телеком.

– А у вас есть еще такие же простые и яркие примеры?

– Возьмем оператора связи «Планета», который входит в состав «ITM Холдинга». Естественно, интеграцией всех информационных систем для «Планеты» и других брендов Холдинга занимаемся мы. Еще в 2003 году мы одними из первых в стране интегрировали в сеть передачи данных «Планеты» систему автоматической настройки клиентских устройств. Если по-простому: подключил интернет-провод к компьютеру или роутеру, и интернет заработал без всяких настроек. Удобно. На жаргоне компьютерщиков это зовется plug & play. Воткнул и играй. Сегодня это обыденность, но в то время операторы связи преимущественно использовали так называемую статическую адресацию, когда приходилось вручную настраивать клиентские устройства для их подключения к интернету. Любая замена оборудования вызывала трудности у клиентов, они были вынуждены звонить в техническую поддержку или вызывать сотрудника провайдера домой.

Сеть передачи данных – это сложная система. Автоматика, обеспечивающая настройку клиентских устройств, это другая система. Билинг оператора – это еще одна не менее сложная система. Их грамотное объединение и дало новые возможности. Годы шли, и каждая из этих систем развивалась уже в связке с остальными. Появлялись новые системы. Они проектировались и внедрялись с учетом существующих связей. Сегодня «Планета» имеет уникальный сложный комплекс с удобной для клиентов и максимально безопасной авторизацией новых устройств. Кстати, многие наши клиенты уже давно незаметно для себя работают в другом интернете с использованием интернет-протокола IPv6. Уже более пяти лет прошло, но, по нашим данным, до сих пор больше ни один оператор России не может похвастаться полноценно работающим IPv6 для массового конечного клиента.

– То есть продукт интеграции – это всегда уникальное дорогостоящее решение, применяемое только для одного крупного заказчика?

– Не всегда. Созданные нами недорогие и эффективные решения, удовлетворяющие потребностям многих заказчиков, мы превращаем в «коробочные» решения и ставим на конвейер. Возьмем для примера телекоммуникационный бренд «ITM Холдинга» – MiraLogic, предоставляющий услуги связи для бизнеса. Для этого оператора мы создали коробочное решение по организации Wi-Fi хот-спотов. Менеджеры MiraLogic продают их десятками, поскольку невозможно сегодня представить сферу услуг – рестораны, кинотеатры, гостиницы – без публичного доступа в интернет.

Почему интеграция? Ведь вроде придумывать ничего не надо. Кажется, ничего сложного – поставил Wi-Fi-роутер в зоне ожидания и разрешил всем посетителям через него выходить в интернет. Но есть нюансы. Во-первых, необходимо изолировать пользователей публичной беспроводной сети от корпоративной сети клиента. На это мало кто обращает внимание, и бывает так, что посторонние пользователи хот-спота подключаются напрямую в локальную сеть с бухгалтерскими компьютерами и корпоративными серверами, содержащими коммерческую информацию. Во-вторых, необходимо исполнять требования законодательства, а для этого нужна авторизация пользователей зоны Wi-Fi и протоколирование всех посещений интернет-ресурсов.

– Получается, системная интеграция может готовить недорогие и простые «блюда»?

– Да, давайте вместе «приготовим» хот-спот от MiraLogic. Он действительно будет недорогим, но я бы не назвал рецепт этого блюда простым. Ингредиентов много. Взяли надежный Wi-Fi-роутер. Добавили билинг, ведь надо фиксировать потребление услуг клиентом. Взяли систему мониторинга и управления беспроводным доступом – не ездить же по любому поводу к клиенту, лучше удаленно следить за работой его устройств. Добавили веб-портал, который при подключении пользователя к Wi-Fi показывает на его устройстве брендированные под заказчика заставки. Этот же портал авторизует посетителя по номеру мобильного телефона. Чтобы генерировать и присылать уникальный код авторизации для SMS, нужна отдельная система. Добавили и ее. Не забываем про то, что есть и другая система, которая отправляет SMS через наших партнеров. Сеть передачи данных, к которой подключен хот-спот, это тоже система – важный компонент, благодаря которому полоса выхода в интернет предоставляется не как обычно на всю Wi-Fi-зону, а резервируется и гарантируется каждому отдельному потребителю внутри хот-спота. Вот теперь эти компоненты надо связать, не смешивая, и блюдо готово!

– А для себя вы системно интегрируете?

– Конечно. В «ITM Холдинге» все корпоративные системы взаимосвязаны друг с другом. У нас 108 различных информационных систем, и между ними порядка 3 тысяч уникальных связей. Например, корпоративная база знаний (КБЗ) объединена с системой управления задачами (КСУ), с единой системой авторизации («Ктулху») и с системой управления бизнес-процессами и ресурсами (Cordis). Такая связанность позволяет управлять предприятием с помощью движений мышки. Достаточно изменить данные в одной из систем, и изменения моментально произойдут во всех остальных. Очень просто формировать отчеты и получать информацию о проектах и задачах, статистику, несмотря на то, что источники данных могут находиться в разных системах, а сам пользователь – в любой точке мира. Это колоссальная эффективность в координации большого числа людей.

– Этими благами новых технологий пользуются все сотрудники?

– Все сотрудники без исключения. Каждый по-разному, но доступ есть у всех. Ну вы наверняка видели сотрудника отдела продаж «Планеты», который звонил в вашу дверь, чтобы предложить наши услуги? Обратите внимание, вся его работа координируется «автоматизированным рабочим местом», размещенным в его смартфоне. Он продает буквально с помощью телефона. Там целевые адреса. Там подсказки. Там заключается договор прямо у двери клиента. Там отображается размер вознаграждения за операцию продажи. А ведь все это связи с другими системами компании. И это только один пример.

– Ваше подразделение работает только на Холдинг?

– Мы работаем на открытом рынке. В состав Холдинга входит компания «Миралоджик Системная Интеграция», которая проектирует и реализует сложные решения для заказчиков любого уровня. К примеру, в отрасли телекоммуникаций мы предоставляем услуги всем без исключения федеральным операторам связи. В остальных отраслях заказчиков также достаточно. Однако инновации для конечных потребителей Холдинга у нас в приоритете, поэтому вначале мы решаем задачи развития внутренних IT-платформ. Компания делает ставку на технологическое лидерство в области информационных технологий. Значит нам, интеграторам, нужно воплощать в жизнь те самые десятки и сотни фирменных мелочей и нюансов, определяющие качество услуг наших брендов. Здорово, когда то, что мы придумываем, действительно делает жизнь тысяч наших земляков комфортнее и интереснее.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.10.18

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