Планета – у других этого нет (ВИДЕО)

Топ-менеджмент ведущего уральского оператора связи «Планета» (входит в «ITM Холдинг») анонсирует запуск очередной линейки приятных мелочей для клиентов (беспроводные ТВ-приставки, голосовое управление элементами домашней цифровой сети и т. д.). Напомним, маркетинг-стратегия компании подразумевает непрерывный поиск и реализацию «десятков полезных мелочей», которые призваны обеспечить комфорт потребителям услуг холдинга.

Пока же в преддверии начала работы новой серии «фишек» представители «Планета» рассказали, что делает данного оператора связи уникальным не только в регионе, но и в стране в целом, и какие опять же уникальные «детали комфорта» клиенты компании получают уже сегодня. Почему интернет в «Планета» самый надежный и быстрый, почему телевидение в «Планета» самое удобное и клиентоориентированное, почему руководство компании реагирует на каждое (пусть даже самое негативное) сообщение от своих клиентов, и даже ждет таких сообщений в любое время дня и ночи? На эти и другие вопросы ответили генеральный директор «Планета» Алексей Демин и директор по маркетингу компании Олег Талалаев. Подробности – в видео «Нового Дня».

Почему выбирают провайдера «Планета»

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.10.18

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