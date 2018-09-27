Одиннадцатая победа «Автомобилиста» подряд: повержена «Северсталь»

«Автомобилист» продлил рекордную для себя победную серию со старта сезона КХЛ. В четверг вечером екатеринбуржцы обыграли «Северсталь» из Череповца. Домашний матч в «Уральце» завершился со счетом 4:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз капитаном команды был назначен Найджел Доус – главный звездный легионер «Автомобилиста». Повышение пошло на пользу канадцу, он поучаствовал во всех забитых шайбах: оформил дубль и отдал две голевые передачи Ивану Вишневскому и Стефану Да Косте. Вратарь Якуб Коварж отразил все 26 бросков соперников – это второй «сухой» матч чеха в этом сезоне.

«Сегодня нам противостояла кусачая, организованная команда. Они хорошо работают и бьются. Я благодарен нашей команде за выдержку. Немного чувствовалась нервозность в первом периоде, но после забитого гола парни нашли свою игру и играли правильно и в обороне, и в атаке. Я очень доволен, что команда выполнила игровое задание», – прокомментировал главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

В субботу, 29 сентября, екатеринбуржцы сыграют еще один домашний матч против московского «Динамо». Мартемьянов не стал давать прогнозы на исход этой встречи: «Никаких обещаний не даем, но точно будем сражаться до конца».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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