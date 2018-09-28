Куйвашев, Комарова, Кокорин и Дубровский сдают позиции: вышел новый рейтинг устойчивости губернаторов

Все уральские губернаторы, избранные больше года назад, заметно сдали свои позиции к концу сентября. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие результаты показывает третий рейтинг устойчивости губернаторов от коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» (предыдущий вышел в декабре 2017 года).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по-прежнему остается в группе «устойчивых» лидеров регионов, но количество набранных им баллов снизилось с 15 до 12. Один балл Куйвашев потерял на ухудшении качества политического менеджмента в регионе, еще один – стал штрафом за «расширяющийся элитный конфликт». И то и другое легко увязывается с вновь обострившимся конфликтом «город – область», который закончился упразднением администрации губернатора и отставкой Владимира Тунгусова. Еще один балл с Куйвашева сняли по чисто техническим причинам – по методике Минченко, устойчивость губернатора падает с каждым годом, проведенным на посту. Улучшить свои показатели ни по одному направлению Куйвашеву не удалось. Экономическая привлекательность региона оценена на единицу, как и личное позиционирование губернатором самого себя. Вытягивают его пока только связи в столице (7 из 10 возможных баллов) и крупные проекты вроде ЧМ-2018 и заявки на «Экспо» (4 из 5).

Глава ХМАО-Югры Наталья Комарова оказалась в таблице на одну строку ниже коллеги, набрав 10 баллов. Максимальная оценка за крупные экономические проекты у нее соседствует с минимальными за экономическую привлекательность региона в целом, позиционирование, политический менеджмент. Слабеют и ее отношения с федеральным центром.

В группе риска оказались два уральских губернатора – Борис Дубровский (Челябинск) и Алексей Кокорин (Курган). Первый набрал 8 баллов, второй – 7. У обоих истекает срок полномочий, оба не слишком сильны в политическом менеджменте. Но разница есть: у Дубровского имеются солидные экономические проекты, зато регион скомпрометирован уголовными делами на крупных чиновников. Кокорин масштабными проектами похвастаться не может, зато и преступников в его окружении не нашли.

Отлично зарекомендовали себя уральские губернаторы-новички. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов повторяет успех своего предшественника Дмитрия Кобылкина: он набрал 18 баллов, всего на один балл отстав от одного из лидеров федерального рейтинга, президента Чечни Рамзана Кадырова (19 баллов). 17 баллов набрал новый губернатор Тюменской области Александр Моор, заняв второе место по УрФО.

Неплохо показали себя и выходцы из Свердловской области Александр Бурков (Омск) и Сергей Носов (Магадан) – у них по 13 баллов. Обоим достались непростые регионы, у обоих не слишком много связей в Москве, зато, как отмечает Евгений Минченко, имея большой опыт публичной политики, именно они показали наилучшие результаты на выборах 9 сентября.

В целом же эксперт подчеркивает, что по сравнению с концом прошлого года изменилась ситуация в стране в целом. «Мы живем в новой политической реальности, которая характеризуется: во-первых, снижением рейтинга власти и ростом антиистеблишментных настроений; во-вторых, ростом конкуренции за ресурсы между федеральными и региональными элитами», – резюмирует он. По его прогнозам, эта реальность потребует от губернаторов большей политической гибкости и мастерства. «Ситуативный фактор качества политического менеджмента может оказываться решающим в условиях обострения политической борьбы и падения рейтингов системных партий», – отмечает Минченко, и заявляет о возможности в следующем рейтинге губернаторов повысить максимальную оценку за качество политического менеджмента с 3 до 5. Это, несомненно, сыграет на руку Буркову и Носову, но вряд ли позитивно отразится на результатах Куйвашева или Комаровой.

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