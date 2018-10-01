Курганский губернатор уехал в Москву: возможно, узнать свою судьбу

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин отправился в служебную командировку в Москву. По официальной версии, его ждет встреча с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, где будут обсуждаться проблемы и вопросы зауральских аграриев. Однако есть и неофициальная версия. Как уже писал «Новый День», в октябре должна решиться судьба Кокорина – поддержит ли его Москва в качестве губернатора на втором сроке или же Курган ждет смена власти. Напомним, выборы в Зауралье должны пройти в 2019 году.

«Еще полгода назад не было практически никакого сомнения в том, что Кокорин переизберется на новый срок. У него неплохой рейтинг, в основном курганцы относятся к нему положительно. Однако с появлением в УрФО нового полпреда карты немного спутались, и теперь уже не все столь очевидно. Например, у Цуканова может быть свой кандидат в губернаторы Зауралья», – рассказал «Новому Дню» один из высокопоставленных чиновников курганского правительства.

Источники в уральском полпредстве подтверждают: вопрос о том, будет ли Кокорин идти на второй срок, решится до конца октября. Масла в огонь сомнений подливают появляющиеся в федеральных СМИ «сливы» о том, что шансов на второй срок у Кокорина нет. В частности, на днях об этом сообщило агентство РБК. Не очень благополучно выглядит Кокорин и в политрейтингах. В частности, в последнем обзоре деятельности губернаторов от «Минченко консалтинг» Кокорин получил всего 7 баллов и попал в группу риска по отказу в поддержке Москвы.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 01.10.18

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