Губернаторы на вылет: отставки могут возобновиться в любой момент

Кадровые перестановки в губернаторском корпусе не завершены и могут последовать даже в ходе или сразу после президентской избирательной кампании. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в обновленном докладе о рейтинге устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленном коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг».

В декабрьском рейтинге наименее стабильными остаются позиции восьми глав российских регионов. В «красной зоне», которая свидетельствует о высоких шансах на вылет, находятся губернатор Мурманской области Марина Ковтун (7 баллов из 27 возможных), вновь ставшая аутсайдером в Северо-Западном округе, и глава Владимирской области Светлана Орлова, имеющая самый низкий рейтинг 8 баллов в Центральном федеральном округе вместе с руководителем липецкого региона Олегом Королевым. В Сибири наиболее шаткие позиции у губернатора Алтайского Края Александра Карлина (6 баллов) и главы республики Алтай Александра Бердникова (8 баллов), на Урале – у челябинского губернатора Бориса Дубровского (7 баллов). В Южном округе высока вероятность отставки главы Калмыкии Алексея Орлова (7 баллов) и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева (8 баллов).

Стоит отметить, что первый рейтинг губернаторов по обновленной методологии «Госсовет 2.0» вышел в самый разгар кампании по обновлению губернаторского корпуса в сентябре 2017 года. В зоне риска для главы субъекта РФ соответствовали оценки в 8 баллов и ниже, и тогда в «красной зоне» неустойчивости находилось 16 региональных руководителей, 9 из которых были заменены.

Как отмечают авторы доклада, среди заметных трендов распределения оценок внутри обновленного рейтинга – серьезное падение среднего балла «технократов» предыдущего призыва, то есть губернаторов, избравшихся в 2017 году на свои посты впервые. Главы регионов, прошедшие через процедуру всенародного голосования, не демонстрируют роста устойчивости.

«Медовый месяц» закончился, внимание федерального центра к их проблемам и нуждам ослабло, фокус внимания переместился к другим регионам. Свободное плавание без прежней поддержки оказалось суровым испытанием, к которому не все губернаторы оказались одинаково готовы», – констатируют эксперты.

По их оценке, серьезное падение устойчивости демонстрируют главы депрессивных регионов Приволжского округа: губернатор Кировской области Игорь Васильев, рейтинг которого упал с 14 баллов до 9, и руководитель Удмуртии Александр Бречалов, чей показатель снизился на два балла до 11.

Вместе с тем, как считают эксперты, предстоящая кампания по выборам президента РФ станет для врио и действующих глав регионов экзаменом на качество политического менеджмента и умение минимизировать конфликты. Вероятно, слабые показатели будут восприниматься как сигнал к отставке.

Авторы доклада отмечают, что влияние членов и кандидатов в члены «Политбюро 2.0» – неформальную руководящую структуру по аналогии с советским периодом – при кадровых назначениях на посты глав субъектов РФ остается определяющим.

«Естественно, итоговое решение по каждому конкретному региону всегда остается за Президентом. Однако на кону сегодня стоит не только влияние конкретных групп на конкретные регионы. Российская элита готовится к серьезной обновлению и перегруппировке на федеральном уровне, пик которой придется на 2021-2024 годы. И новые губернаторы-назначенцы, а также делегировавшие их элитные группы проходят кастинг на участие в этой новой конфигурации», – говорится в докладе.

Эксперты также обращают внимание, что элитные группы и крупные корпорации, получив зримые свидетельства отсутствия необходимости затрачивать серьезные ресурсы на следующих за назначением врио всеобщих выборах глав регионов, с большей охотой участвуют в кадровом лоббизме на региональном уровне, чем это было 2-3 года назад. Наибольшую активность в плане поддержки новых врио проявляют полпреды президента в Дальневосточном и Приволжском округах Юрий Трутнев и Михаил Бабич, входящие в число политиков, которые определяют региональную повестку.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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