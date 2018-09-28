Полпред президента и замгенпрокурора договорились вместе бороться с коррупцией

Сегодня полномочный представитель президента Николай Цуканов провел рабочую встречу с заместителем генерального прокурора по УрФО Владимиром Малиновским.

Как сообщили РИА «Новый День», в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим взаимодействием аппарата полпреда с Уральским управлением Генпрокуратуры и прокурорами субъектов Российской Федерации. Особое внимание было уделено вопросам противодействия коррупции, укрепления режима законности и защиты конституционных прав граждан.

Напомним, две недели назад Владимир Малиновский занял место Юрия Пономарева, который проработал на Урале больше десяти лет – с 2007 года в должности прокурора по Свердловской области, а с 2011 года он был назначен заместителем генерального прокурора в Уральском федеральном округе. В середине сентября Пономарев сообщил о своем уходе и попрощался с коллегами. По решению генпрокурора России дальнейшая служба Пономарева будет проходить в Москве, в центральном аппарате.

Екатеринбург, служба информации

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