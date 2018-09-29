Приговор уральскому маньяку, обвиняемому в серийных изнасилованиях и убийстве, огласят 12 октября

В Екатеринбурге завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего уральского спасателя Алексея Фалькина, обвиняемого в убийстве жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой и изнасилованиях нескольких женщин.

Накануне в свердловском областном суде состоялись прения сторон. Гособвинение просило назначить подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы. Оглашение приговора начнется 12 октября в 11:00.

Напомним, Алексею Фалькину предъявлены обвинения практически по десятку статей: п.п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, чч. 2, 3 ст. 131 УК РФ, п «в» чч. 2, 3 ст. 132 УК, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, 4 ст. 162 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ, ч. 1 ст. 244 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Это преступления, связанные с убийствами, изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера, в том числе – в отношении несовершеннолетних, угрозы убийством, надругательство над телом умершего, разбой с причинением тяжкого вреда здоровью.

Мужчина был задержан в 2017 году после убийства Ирины Вахрушевой, которое вызвало большой резонанс. Женщина пропала в апреле прошлого года, впоследствии ее нашли мертвой. По версии следствия, Фалькин напал на нее на улице. Угрожая ножом, он затащил ее в машину и изнасиловал. Вахрушева оказала сопротивление и успела ударить насильника бутылкой по голове. Нападавший исполосовал женщину ножом, она погибла. После этого убийца отвез тело в лес и закопал.

В ходе расследования дела об убийстве вскрылись другие преступления, которые, по мнению следователей, совершал Фалькин. Предполагается, что мужчина орудовал с октября 2004 года по апрель 2017 года на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнесергинского района. Потерпевшими стали как минимум восемь женщин, две из которых несовершеннолетние. Три женщины 1984, 1962 и 1986 годов рождения погибли от травм, это было в 2004, 2005 и 2017 годах. Одной женщине удалось спастись, насильник избивал ее отверткой, но ее крики услышали прохожие, обвиняемый скрылся. Это произошло в 2012 году, а задержали Фалькина, напомним, в 2017-м.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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