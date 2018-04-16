Следователи рассказали о жертвах маньяка, которого обвиняют в смерти жительницы Верхней Пышмы

Следователи предъявили обвинение Алексею Фалькину, предполагаемому убийце жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. На его счету могут быть и другие зверские преступления, включая убийства и изнасилования.

По версии следствия, мужчина орудовал с октября 2004 года по апрель 2017 года на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнесергинского района. Потерпевшими стали как минимум восемь женщин, две из которых несовершеннолетние. Три женщины 1984, 1962 и 1986 годов рождения погибли от травм, это было в 2004, 2005 и 2017 годах. Одной женщине удалось спастись, насильник избивал ее отверткой, но ее крики услышали прохожие, обвиняемый скрылся. Это произошло в 2012 году. Его поймали, напомним, в 2017 году – он изнасиловал и убил женщину из Верхней Пышмы. Затем мужчина бросил тело в багажник своей машины и вывез в лес около серовской трассы.

Третьим отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Фалькину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство», ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство», ст.131 УК РФ «Изнасилование», ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ст.162 УК РФ «Разбой», ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», ст.119 УК РФ «Угроза убийством» и ст.244 УК РФ «Надругательство над телом умершей».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.04.18

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