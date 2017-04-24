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Екатеринбург

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Публикации за 24.04.17

Следователи ищут других жертв маньяка из Екатеринбурга, убившего Ирину Вахрушеву

Следователи ищут других жертв маньяка из Екатеринбурга, убившего Ирину Вахрушеву

Следователи ищут возможных пострадавших от действий судимого екатеринбуржца Алексея Фалькина, который обвиняется в надругательстве и убийстве жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. По оперативной информации, полученной во время расследования уголовного дела, мужчина может быть причастен к другим преступлениям сексуального характера, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас обвиняемый находится под арестом до 18 июня.

По версии следствия, 34-летний Фалькин напал на 30-летнюю Ирину Вахрушеву на улице, применил к ней электрошокер, совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Затем мужчина бросил тело в багажник своей машины и вывез в лес около серовской трассы. На судебном заседании по избранию меру пресечения рецидивист признал свою вину и дал понять присутствующим, что его постоянно посещают мысли о преступлениях сексуального характера. Фалькин заявил, что имеет психические отклонения, но он не обращался к психиатру, поскольку боялся последствий.

Следственные органы СКР обращаются к гражданам, кто мог пострадать от действий обвиняемого, сообщить соответствующую информацию по следующим телефонам: 8(34368)5-30-40, 8(34368)5-30-04, 8(34368)4-34-46. Также возможно обратиться непосредственно в следственный отдел по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области, по адресу: город Верхняя Пышма, улица Юбилейная, 12.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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