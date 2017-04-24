Следователи ищут других жертв маньяка из Екатеринбурга, убившего Ирину Вахрушеву

Публикации за 24.04.17

Следователи ищут возможных пострадавших от действий судимого екатеринбуржца Алексея Фалькина, который обвиняется в надругательстве и убийстве жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. По оперативной информации, полученной во время расследования уголовного дела, мужчина может быть причастен к другим преступлениям сексуального характера, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас обвиняемый находится под арестом до 18 июня.

По версии следствия, 34-летний Фалькин напал на 30-летнюю Ирину Вахрушеву на улице, применил к ней электрошокер, совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, после чего убил. Затем мужчина бросил тело в багажник своей машины и вывез в лес около серовской трассы. На судебном заседании по избранию меру пресечения рецидивист признал свою вину и дал понять присутствующим, что его постоянно посещают мысли о преступлениях сексуального характера. Фалькин заявил, что имеет психические отклонения, но он не обращался к психиатру, поскольку боялся последствий.

Следственные органы СКР обращаются к гражданам, кто мог пострадать от действий обвиняемого, сообщить соответствующую информацию по следующим телефонам: 8(34368)5-30-40, 8(34368)5-30-04, 8(34368)4-34-46. Также возможно обратиться непосредственно в следственный отдел по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области, по адресу: город Верхняя Пышма, улица Юбилейная, 12.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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