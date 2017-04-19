Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве Ирины Вахрушевой / Мужчина ранее уже был судим за изнасилование – подробности истории (ФОТО)

Публикации за 19.04.17

Городской суд Верхней Пышмы определил меру пресечения для 34-летнего жителя Екатеринбурга, задержанного по подозрению в убийстве и насилии над 30-летней Ириной Вахрушевой. Заседание проходило в закрытом режиме, в результате мужчину по ходатайству следствия отправили в СИЗО на два месяца, до 18 июня, сообщили NDNews.ru в канцелярии судебной инстанции.

Сегодня же стали известны подробности биографии подозреваемого. Это Алексей Фалькин, в последнее время работавший токарем. Эту специальность он получил в колонии, где отбывал наказание за изнасилование учительницы. Преступление было совершено в 2012 году в Березовском. Свою жертву мужчина подвозил на такси и в безлюдном месте напал на нее, ударил по голове и изнасиловал на заднем сиденье машины изощренным способом – с помощью отвертки. Удивительно, но извращенец тогда получил всего 3 года и 8 месяцев колонии общего режима и вышел на свободу по УДО через два года за примерное поведение.

Известно также, что Фалькин служил в армии, учился в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России, работал спасателем, числился в силовых подразделениях, которые сейчас относятся к Росгвардии. После получения судимости его изгнали со службы, он развелся с женой, с которой остались двое детей.

В рамках нового уголовного дела об убийстве Ирины Вахрушевой рецидивист полностью признал свою вину. Сегодня на суде до того, как судья закрыл от прессы заседание, он дал понять присутствующим, что его постоянно посещают мысли о преступлениях сексуального характера. Фалькин также заявил, что имеет психические отклонения, но он не обращался к психиатру, поскольку боялся последствий.

Напомним, Ирина Вахрушева пропала в субботу, 15 апреля. Она вышла из своей квартиры, расположенной в доме по улице Уральских Рабочих в Верхней Пышме, и направилась к подруге, проживающей неподалеку. По дороге она звонила по телефону, но где-то в 50 метрах от конечной точки бесследно исчезла. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе поисков сыщики обнаружили на улице кровь, меховой воротник и сумочку, которые принадлежали пропавшей. Позже было найдено и тело Вахрушевой, а вскоре – задержан подозреваемый в расправе над ней. Сначала Фалькин отрицал свою причастность к убийству, но потом написал явку с повинной. «Определенную роль в признании им своей вины сыграло то, что в багажнике его машины «Рено» были обнаружены следы крови», – сообщили ранее NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, злоумышленник схватил девушку и потащил ее в подвал дома, дверь в который была закрыта. Мужчина угрожал ей ножом и применил электрошокер. На площадке у двери, ведущей в подвальное помещение, он совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера, после чего убил потерпевшую. У Вахрушевой осталась дочь.

«Злоумышленник поместил тело девушки в багажник своего автомобиля и вывез его в лесной массив в районе 329 километра трассы Серов – Екатеринбург, на территории Верхнепышминского городского округа. Тело убитой, как и принадлежащие ей личные вещи, подозреваемый зарыл в земле, а затем уехал к себе домой», – добавляют в СКР.

По информации ведомства, с задержанным проведена проверка показаний на месте, он не только детализировал обстоятельства убийства, но и указал, где лежит тело и куда спрятал орудие преступления – нож. По Уголовному кодексу РФ Фалькину грозит до 15 лет лишения свободы. Следователи рассказывают, что задержанный попросил рассматривать его дело в особом порядке, что предполагает наказание не более 2 /3 от максимального наказания. Впрочем, Фалькин еще должен пройти психиатрическую экспертизу, которая должна определить его вменяемость.

Фото с личной страницы подозреваемого в социальной сети «Одноклассники»

Екатеринбург, Игнат Бакин

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