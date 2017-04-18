Пропавшая в Верхней Пышме Ирина Вахрушева перед убийством подверглась насилию / СКР раскрыл подробности трагедии

Публикации за 18.04.17

Следственный комитет раскрыл подробности убийства жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой, тело которой было обнаружено накануне после масштабных поисков.

Как передает корреспондент NDNews.ru, 30-летняя девушка пропала в субботу, 15 апреля. Она вышла из своей квартиры, расположенной в доме по улице Уральских Рабочих, и направилась к подруге, проживающей неподалеку. По дороге Вахрушева звонила по телефону, но где-то в 50 метрах от конечной точки бесследно исчезла. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе поисков сыщики обнаружили на улице Уральских Рабочих кровь, меховой воротник и сумочку, принадлежавшие пропавшей девушке. Позже было найдено и тело Вахрушевой, а затем – задержан подозреваемый в расправе над ней – 34-летний мужчина. Изначально он отрицал свою причастность к убийству, но потом написал явку с повинной. «Определенную роль в признании им своей вины сыграло то, что в багажнике его машины «Рено» были обнаружены следы крови», – сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, 15 апреля злоумышленник схватил девушку и потащил ее в подвал дома, дверь в который была закрыта. Мужчина угрожал ей ножом и применил электрошокер. На площадке у двери, ведущей в подвальное помещение, он совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера, после чего убил потерпевшую.

«После этого злоумышленник поместил тело девушки в багажник своего автомобиля и вывез его в лесной массив в районе 329 километра автодороги Серов – Екатеринбург, на территории Верхнепышминского городского округа. Тело убитой, как и принадлежащие ей личные вещи, подозреваемый зарыл в земле, а затем уехал к себе домой», – добавляют в СКР.

По информации ведомства, с задержанным уже проведена проверка показаний на месте, он не только детализировал обстоятельства убийства, но и указал, где лежит тело девушки и куда спрятал нож. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, решается вопрос о предъявлении насильнику обвинения. Назначены всевозможные экспертизы. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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