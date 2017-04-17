Волонтеры приостановили поиски: найдено тело пропавшей в Верхней Пышме Ирины Вахрушевой

Публикации за 17.04.17

Поиски Ирины Вахрушевой приостановлены. К сожалению, подтвердилась информация о совершенном в ее отношении преступлении, женщина найдена мертвой.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили о приостановке поисков Ирины Вахрушевой. Координатор поисков прокомментировал корреспонденту NDNews.ru причины: обнаружено тело погибшей. Ее нашли в подвале дома на Машиностроителей, 12, это дом стоит по соседству с тем, куда она ушла вечером в субботу. Правоохранительные органы пока от комментариев воздерживаются.

Напомним, 30-летняя женщина пропала в субботу, 15 апреля. Около 8 часов вечера она пошла к дому своей подруги, девушки созванивались по телефону, где-то в 50 метрах от конечной точки она потерялась. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Верхняя Пышма, Светлана Загороднева

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