Подозреваемого в убийстве и надругательстве над жительницей Верхней Пышмы готовят к аресту

Публикации за 19.04.17

Сегодня в Верхнепышминском суде состоится заседание по избрании меру пресечения 35-летнему токарю из Екатеринбурга, задержанному по подозрению в убийстве и насильственных действиях сексуального характера 30-летней местной жительницы Ирины Вахрушевой.

Как передает корреспондент NDNews.ru, начало процесса назначено на 14:00. Следствие будет ходатайствовать о помещении мужчины под стражу. Об этом нашему агентству сообщили в канцелярии суда.

Напомним, Ирина Вахрушева пропала в субботу, 15 апреля. Она вышла из своей квартиры, расположенной в доме по улице Уральских Рабочих в Верхней Пышме, и направилась к подруге, проживающей неподалеку. По дороге она звонила по телефону, но где-то в 50 метрах от конечной точки бесследно исчезла. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе поисков сыщики обнаружили на улице кровь, меховой воротник и сумочку, которые принадлежали пропавшей. Позже было найдено и тело Вахрушевой, а затем – задержан подозреваемый в расправе над ней – 35-летний мужчина. Сначала он отрицал свою причастность к убийству, но потом написал явку с повинной. «Определенную роль в признании им своей вины сыграло то, что в багажнике его машины «Рено» были обнаружены следы крови», – сообщили ранее NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, злоумышленник схватил девушку и потащил ее в подвал дома, дверь в который была закрыта. Мужчина угрожал ей ножом и применил электрошокер. На площадке у двери, ведущей в подвальное помещение, он совершил в отношении жертвы насильственные действия сексуального характера, после чего убил потерпевшую.

«После этого злоумышленник поместил тело девушки в багажник своего автомобиля и вывез его в лесной массив в районе 329 километра автодороги Серов – Екатеринбург, на территории Верхнепышминского городского округа. Тело убитой, как и принадлежащие ей личные вещи, подозреваемый зарыл в земле, а затем уехал к себе домой», – добавляют в СКР.

По информации ведомства, с задержанным уже проведена проверка показаний на месте, он не только детализировал обстоятельства убийства, но и указал, где лежит тело и куда спрятал нож. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены всевозможные экспертизы. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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