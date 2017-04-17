В Верхней Пышме разыскивают 30-летнюю женщину (ФОТО)

Публикации за 17.04.17

В Верхней Пышме пропала женщина. Очевидцы указывают, что ее могли затащить в машину. Возбуждено уголовное дело, в правоохранительных органах не исключают, что было совершено тяжкое преступление.

Пропала 30-летняя Ирина Вахрушева. В субботу, 15 апреля, она ушла в гости к подруге – вышла из дома на улице Уральских Рабочих, 43, и направилась к дому по улице Машиностроителей, 10. По пути женщины созванивались, подруга должна была встретить Ирину. До дома своей подруги пропавшая не дошла буквально 50 метров.

По словам гражданского мужа Ирины, ранее она никогда не пропадала. У нее остался пятилетний ребенок.

Сейчас в Верхней Пышме знакомые девушки распространяют листовки с приметами пропавшей, к поискам присоединились добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», работают сотрудники правоохранительных органов. В соцсетях очевидцы пишут, что якобы видели, как девушку пытались затащить в машину, сообщается, что нашли ее сумочку, кто-то пишет, что ее искали с собаками, и они довели до свалки. В полиции не исключают, что речь действительно идет о преступлении.

«15 апреля около полуночи в полицию Верхней Пышмы обратился местный житель с заявлением об исчезновении супруги. Женщина, как он сообщил, пропала около 20:00 при подозрительных обстоятельствах. По указанному гражданином адресу выехала усиленная следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Владимира Щёлокова. Осмотр места происшествия, первичные проверочные мероприятия дали основания полагать, что в отношении женщины могло быть совершено особо тяжкое преступление. Материалы направлены из полиции в территориальное подразделение Следственного комитета для принятия процессуального решения. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей, а также всех обстоятельств её исчезновения», – рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

«С учетом ряда признаков совершения в отношении этой женщины преступления следственным отделом по г. Верхняя Пышма СК России по области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас следователями СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска предпринимаются меры для раскрытия данного преступления», – уточнили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Верхняя Пышма, Светлана Загороднева

Верхняя Пышма. Другие новости 17.04.17

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