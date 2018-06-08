В суд ушло дело предполагаемого маньяка и убийцы жительницы Верхней Пышмы

Утверждено обвинительное заключение по делу Алексея Фалькина, обвиняемого в убийстве жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой и еще нескольких изнасилованиях женщин, которых после надругательства он убивал.

Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчине предъявлены обвинения практически по десятку статей: п.п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, чч. 2, 3 ст. 131 УК РФ, п «в» чч. 2, 3 ст. 132 УК, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, 4 ст. 162 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ, ч. 1 ст. 244 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Это преступления, связанные с убийствами, изнасилованиями и насильственными действиями сексуального характера, в том числе – в отношении несовершеннолетних, угрозы убийством, надругательство над телом умершего, разбой с причинением тяжкого вреда здоровью.

Убийство Ирины Вахрушевой вызвало большой резонанс. Женщина в апреле прошлого года вышла из дома и пропала. Были организованы масштабные поиски, но ее нашли мертвой. Вероятного убийцу задержали. Мужчина напал на женщину, с которой не был знаком, просто увидев ее на улице. Угрожая ножом, он затащил ее в машину и изнасиловал. Вахрушева сопротивлялась, успела ударить его бутылкой по голове и попыталась ответить на телефонный звонок, после чего нападавший исполосовал женщину ножом. Жительница Верхней Пышмы погибла, убийца отвез ее в лес и закопал тело.

А после выяснилось, что на его счету могут быть и другие преступления. По версии следствия, мужчина орудовал с октября 2004 года по апрель 2017 года на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнесергинского района. Потерпевшими стали как минимум восемь женщин, две из которых несовершеннолетние. Три женщины 1984, 1962 и 1986 годов рождения погибли от травм, это было в 2004, 2005 и 2017 годах. Одной женщине удалось спастись, насильник избивал ее отверткой, но ее крики услышали прохожие, обвиняемый скрылся. Это произошло в 2012 году, поймали его, напомним, после убийства в 2017-м.

Екатеринбург, служба информации

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