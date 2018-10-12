Уральского маньяка, виновного изнасилованиях и трех убийствах, приговорили к пожизненному

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему спасателю Алексею Фалькину. Его признали виновным в трех убийствах и череде изнасилований. Самым нашумевшим эпизодом стала гибель жительницы Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой.

Приговор Фалькину вынесли несколько минут назад. Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Александр Сапегин, мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным по статьям ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство», ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ «Покушение на убийство», ст.131 УК РФ «Изнасилование», ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ст.162 УК РФ «Разбой», ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества», ст.119 УК РФ «Угроза убийством» и ст. 244 УК РФ «Надругательство над телом умершей».

В судебном заседании Фалькин вину признал, но просил отправить его лечиться. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, мужчина настаивал, что в колонию его отправлять нельзя, он психически болен. Но все члены комиссии экспертов, проводивших в отношении Фалькина психолого-психиатрическую экспертизу, пришли к единодушному выводу, что Фалькин вменяем, свои действия осознавал и применять к нему принудительные меры медицинского характера нет необходимости.

Фалькина задержали в 2017 году после убийства Ирины Вахрушевой, жительницы Верхней Пышмы. Женщина пропала в апреле прошлого года, ее нашли мертвой. Маньяк напал на нее на улице. Угрожая ножом, он затащил ее в машину и изнасиловал. Вахрушева сопротивлялась, ударила насильника бутылкой по голове. Нападавший исполосовал женщину ножом, она погибла. После этого убийца отвез тело в лес и закопал.

В ходе расследования дела об убийстве вскрылись другие преступления. Мужчина орудовал с октября 2004 года по апрель 2017 года на территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Нижнесергинского района. Потерпевшими стали как минимум восемь женщин, в том числе двое несовершеннолетних. Три женщины 1984, 1962 и 1986 годов рождения погибли от травм, это было в 2004, 2005 и 2017 годах. Одной женщине удалось спастись, насильник избивал ее отверткой, но ее крики услышали прохожие, обвиняемый скрылся. Это произошло в 2012 году, а задержали Фалькина, напомним, в 2017-м.

Екатеринбург, служба информации

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