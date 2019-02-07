Осужденного пожизненно маньяка из Екатеринбурга будут судить за педофилию

Алексей Фалькин, бывший спасатель, осужденный за изнасилования и убийства, обвиняется еще в нескольких преступлениях – он пытался изнасиловать двоих девочек и пенсионерку.

Алексей Фалькин был осужден в октябре прошлого года за несколько тяжких преступлений – он насиловал и убивал женщин, одним из самых громких эпизодов стало убийство Ирины Вахрушевой, жительницы Верхней Пышмы. Как сообщил сегодня руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области полковник юстиции Александр Сапегин, следователи нашли доказательства его причастности к другим преступлениям.

На этот раз мужчине органами следствия инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «в», «д» ч. 2 ст.131 УК РФ «Покушение на изнасилование заведомо несовершеннолетней, соединенное с угрозой убийством», п. «в» ч.3 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста», п. «в» ч.3 ст.131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, потерпевшей, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста», п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством» и п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством».

Эти преступления были совершены в 2006 и 2012 годах, пострадали девушка 1988 г.р. (февраль 2006 г.), девочка 1996 г.р. (июль 2006 г.) и женщина 1946 г.р. (август 2012 г.). Фалькин насиловал женщин и девочек в парке на территории Орджоникидзевского района. Следователи уточняют, что его причастность к ним смогли раскрыть только тогда, когда маньяка задержали после пропажи женщины в Верхней Пышме. Расследование нового уголовного дела завершено, в ближайшее время, с уже утвержденным обвинительным заключением, оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Фалькин в октябре в суде свою вину в преступлениях признал, попросив отправить его на лечение. Но все члены комиссии экспертов, проводивших в отношении Фалькина психолого-психиатрическую экспертизу, пришли к единодушному выводу, что Фалькин вменяем, свои действия осознавал и применять к нему принудительные меры медицинского характера нет необходимости. Он находится в колонии строгого режима.

Екатеринбург, служба информации

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